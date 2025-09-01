Los expertos alertan sobre las "dinámicas de riesgo" en las redes: "La viralidad amplifica las malas ideas de unas pocas personas"

Los expertos que estos días abordan en Aragón el debate de las pantallas y las redes sociales piden "no demonizar" unas herramientas fundamentales tanto para la infancia como para la adolescencia. Pero piden prestar una especial atención a los peligros que suponen. "La viralidad amplifica las malas ideas de unas pocas personas", alerta la investigadora principal del grupo en Salud Mental de la Universidad de Zaragoza y el Instituto de Investigación de Aragón, Yolanda López.

La psicóloga advierte que en una red global "la posibilidad de cruzarse con una persona con malas intenciones" se multiplica, produciendo graves problemas entre las personas afectadas. Entre estos riesgos derivados del mal uso y del abuso de las tecnologías, según los testimonios que han trasladado al Justicia de Aragón desde las entidades sociales y expertos en la materia sobresalen la dependencia, el aislamiento, el ciberacoso, la exposición a terceros desconocidos y también el contacto y la integración en grupos de riesgo, lo que puede ocasionar ansiedad, depresión o trastornos de la conducta alimentaria, entre otros.

En este último caso han advertido de que entrar en las dinámicas de estas redes, en las que priman conversaciones tóxicas relacionadas con los trastornos de las conductas alimentarias o los retos virales como los que se han popularizado en las últimas semanas en relación a las medicaciones, multiplica los riesgos, pues estos grupos "son muy activos" y difíciles de detectar por parte de los familiares y los propios expertos.

Algo que conlleva muchos riesgos, tanto por los engaños como por el ciberacoso. En este último caso son los propios adolescentes los que entran en unas dinámicas de riesgo, entrando en grupos muy activos que son difíciles de detectar, sobre todo en el caso de las conductas alimentarias.