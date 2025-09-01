Mucha ilusión, pero cada vez más ansiedad: así es la vuelta al cole según los expertos

Septiembre es sinónimo de vuelta a la rutina y a las obligaciones, tanto para los mayores como para los más pequeños. En su caso, volver a las aulas, según los expertos, conlleva sensaciones contradictorias, que fluctúan entre la ilusión por juntarse de nuevo con sus compañeros a la ansiedad por reencontrarse con un escenario menos flexible que al que se han habituado, en un alto porcentaje, durante los dos meses y medio de vacaciones de verano. En Aragón, los escolares se incorporarán a las aulas el próximo lunes 8 de septiembre.

"Lo más común es encontrarnos varias emociones y sentimientos en la vuelta al cole, desde la alegría, entusiasmo y euforia hasta cierto nivel de inseguridad, preocupación, irritabilidad e incluso apatía", asegura la psicóloga infantojuvenil de Unidad de Atención al Desarrollo, Sara Baquero. A su juicio, esta "ambivalencia emocional" tiene cabida y entra dentro de la normalidad.

Baquero habla abiertamente de que el conocido como síndrome posvacacional no llega solo en la edad adulta, al reincorporarse al trabajo. "Los niños y adolescentes tras un periodo de vacaciones prolongadas y con falta de rutinas también lo pueden presentar. España es uno de los países con más semanas de vacaciones de verano lo que puede favorecer ciertos síntomas físicos, emocionales y conductuales a la vuelta", explica.

"Es contraproducente llegar de vacaciones el día anterior a la escuela"

Madrugar, puede suponer una de las piedras angulares para los más pequeños. Según Baquero, "podemos encontrarnos con síntomas emocionales, como irritabilidad o mal humor; síntomas físicos, como sensación de cansancio o somnolencia diurna; y síntomas cognitivos, como alteración de la concentración y atención o fatiga mental". Un proceso de adaptación que puede alargarse, entre los más pequeños, "hasta los dos meses".

Por eso, el que es presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, Juan Antonio Planas, también habla de hacer esta vuelta más amable y progresiva. "Esta última semana, que se vaya volviendo poco a poco, como los futbolistas que un mes antes de empezar la liga ya están concentrados en sus entrenamientos. No apurar hasta el último día, abusando del móvil y levantándose a las 11. Al revés, madrugar cada día un poco más y hacer actividades intelectuales", recomienda.

De hecho, Planas asemeja la vuelta a la normalidad con el aterrizaje de un avión y alerta de que "es contraproducente llegar de vacaciones el día anterior a la escuela". Del mismo modo, anima a las familias a que septiembre no sea un "se terminó lo que nos gusta". "Que no haya un contraste drástico entre el periodo vacacional y no vacacional, que no solo limitemos las actividades lúdicas o culturales de junio a agosto. Deberíamos aprovechar todo el año".

E insta a las familias a aprovechar esta última semana previa al comienzo de las clases para seguir aprovechando del verano y del buen tiempo, bien yendo al "parque de atracciones o hacer una excursión".

¿Y qué pasa con los adolescentes? "Debemos ajustar como padres nuestras expectativas y evitar frases del estilo “este año tienes que ponerte las pilas” o “es tu obligación”, porque no nos permiten conectar con ellos si algo les preocupa", explica Baquero, quien alude de manera explícita a no basar el refuerzo "exclusivamente en sus logros académicos", sino que el esfuerzo suponga ya de base algo a tener en cuenta de manera positiva.

Las pantallas, una adicción que preocupa

Este psicopedagogo también trata la importancia de la alimentación. "Solemos hacer muchas comidas fuera de casa, tomar más helados, que contienen mucho azúcar y grasas no saturadas, y abusamos todos de alimentos precocinados como la pizza o las hamburguesas". Algo que según Planas, no hace buen equipo con el sedentarismo que provoca fijar la mirada horas y horas en las pantallas.

Baquero comenta que es importante que todo vuelva a su lugar "sin considerarlo un castigo" y tomándolo como un proceso más que como un problema, porque "la rutina aporta orden, reduce la incertidumbre y genera seguridad, especialmente necesaria en un momento de cambios como es la vuelta al cole".

El impacto de la vuelta al colegio, según estos expertos, siempre ha estado presente. Sin embargo, hay factores que a día de hoy inciden de manera negativa, entre los que se encuentran "los estilos de crianza sobreprotectores", el poso de la pandemia del coronavirus, y las pantallas.

"Antes, las vacaciones implicaban más juego libre, manipulativo, actividades físicas y contacto con iguales", advierte Baquero. Esta sustitución en el ocio que preocupa a los especialistas, se ataja, según Baquero, reduciendo progresivamente esos tiempos frente a los dispositivos electrónicos, aunque puedan aparecer reacciones emocionales incluso de índole agresiva.

"Lo aconsejable es mantener los mismos tiempos de pantallas durante todo el año, independientemente de si estamos o no de vacaciones", puntualiza esta psicóloga, quien también pone sobre la mesa la creciente presión académica. "Cada vez con más frecuencia, los profesionales de UAD atendemos a niños y adolescentes al inicio de curso por presentar una elevada ansiedad anticipatoria y resistencia a asistir al colegio", concluye.

Planas también destaca el sentimiento de pérdida de libertad, ya que para algunos jóvenes el verano significa "estrenar su primera peña o los primeros amores" y "perder todo eso y volver a las obligaciones es normal que genere cierto fastidio. Todo el mundo añora los buenos momentos", resume.