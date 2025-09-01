La Litera sufre un vendaval con granizo que arrasa cultivos y daña infraestructuras

Los fenómenos meteorológicos adversos han vuelto a hacer estragos en Aragón. Esta vez ha sido la comarca de La Litera la que ha sufrido las consecuencias de una fuerte tormenta acompañada de viento huracanado y granizo, que ha provocado graves daños en campos de cultivo e infraestructuras agrarias y civiles. El vendaval tuvo lugar en torno a las 10 de la noche de este domingo.

Los agricultores de la zona todavía están cuantificando y evaluando la magnitud de los daños, pero fuentes de Asaja aseguran que se han visto afectadas miles de hectáreas de maíz, tanto de primera como de segunda cosecha, en los términos municipales de Vencillón, Esplus, Altorricon, Tamarite de Litera o Binéfar.

Destrozos en naves y caída de árboles

"Los campos han quedado arrasados en su mayor parte", asegura a este diario Ana Isabel Cases, agricultora de Alcampell y vicepresidenta de Asaja Huesca. "El viento era tipo huracán y nos sorprendió entre las 10 y 11 de la noche, justo el último día de las fiestas del pueblo", explica.

«Tenemos una finca de maíz en la que no ha quedado nada», afirma. El vendaval ha dejado asimismo un reguero destrozos en naves e instalaciones agrícolas de toda la comarca. «En nuestro caso, el viento también se nos ha llevado la cubierta de un almacén de maquinaria», apunta.

Desde el sindicato agrario UAGA también lamentan importantes mermas en campos de frutales en localidades como Tamarite.

Al margen del sector primario, la tormenta ha derribado árboles, alguno de los cuales cayó sobre una carretera y ha sido retirado por los propios agricultores de la zona. También se ha informado de la caída de una torre eléctrica en la vía que une Tamarite y Binéfar, lo que ha obligado a desviar el tráfico.