La prensa aragonesa se manifiesta contra el genocidio en Palestina y el asesinato de periodistas

Los periodistas aragoneses se han concentrado este lunes al mediodía en las tres capitales de la comunidad, Zaragoza, Huesca y Teruel, para condenar el genocidio en Gaza, con el asesinato de miles de civiles por parte del Estado de Israel que incluyen también a más de 250 periodistas, en un ejemplo sin precedentes de persecución contra la libertad de prensa.

Así, decenas de profesionales se han concentrado en la plaza España (Zaragoza), la plaza Navarra (Huesca) y la plaza San Juan (Teruel) para manifestarse por todas estas razones, siguiendo la convocatoria de Periodistas de Aragón. En la capital aragonesa han estado presentes varios miembros de la redacción de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, siguiendo así la iniciativa internacional de Reporteros Sin Fronteras y Avaaz Acción Internacional, a la que también se ha sumado la FAPE.

El objetivo de esta convocatoria es aumentar la presión internacional para poner fin a los ataques selectivos contra periodistas en Gaza por parte del ejército israelí y exigir el acceso sin restricciones de la prensa internacional a la Franja. Y es que, en solo diez meses, 250 periodistas han sido asesinados en Gaza.

Nunca, en ninguna guerra de la historia moderna, se había registrado una masacre semejante contra el periodismo. Hace apenas unos días, nuestro compañero Anas al-Sharif (Al Jazeera) fue asesinado junto a otros cinco periodistas mientras se refugiaban en una tienda de campaña frente al hospital Al-Shifa.

Parte de la redacción de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, en la concentración de este lunes. / EL PERIÓDICO

"Esto no es solo un ataque contra nuestro oficio, sino contra todo el pueblo palestino. Desde octubre de 2023, más de 60.000 personas han muerto y más de 120.000 han resultado heridas, la mayoría mujeres y niños. Hospitales, escuelas y viviendas han quedado reducidas a ruinas, y toda una población está siendo sometida al hambre y a la expulsión forzada. Por todo ello, desde Periodistas de Aragón nos unimos a esta protesta para seguir defendiendo a los periodistas de Gaza, así como el derecho a la verdad, a la libertad de prensa y a la vida misma", reza el escrito publicado por la asociación de la prensa aragonesa.