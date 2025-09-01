Estos son los nueve grados de la Universidad de Zaragoza que todavía tienen vacantes

Vuelve la vida a las aulas de Aragón. Los alumnos de la Universidad de Zaragoza comenzarán las clases este miércoles 3 de septiembre -este lunes han comenzado las jornadas de acogida- y lo harán con los tres primeros llamamientos ya realizados: el primero el 21 de julio, el segundo el 25 de agosto y el tercero este lunes, 1 de septiembre.

En estos momentos, y según los datos publicados por la institución en su página web, son nueve los grados que tienen vacantes y en los que los estudiantes pueden matricularse de forma directa, ya que solo se exige haber aprobado la PAU para poder acceder a ellos.

Por campus, las titulaciones con plazas libres son las siguientes. En el caso de la provincia de Zaragoza, la situación ha fluctuado desde que se produjera el primer llamamiento a finales de julio. En el de la capital aragonesa, hay vacantes en seis titulaciones, la mayoría de ellas (4) pertenecientes a la facultad de Filosofía y Letras. Estas son Estudios Clásicos, Historia, Historia del Arte y Lenguas Modernas. A ellas se suman otras como Geología, que se imparte en la facultad de Ciencias y que tiene plazas sin cubrir desde finales de julio; y Turismo, que se imparte en la escuela de Turismo.

A ellos se suma el grado de Ingeniería de Datos en Procesos Industriales, que se imparte en el campus de La Almunia de Doña Godina y al que se puede acceder con un aprobado.

En el campus de Huesca, la de Ciencias Ambientales es la única que tiene vacantes, una situación que arrastra desde el primer llamamiento. El grado se imparte en la Escuela Politécnica Superior oscense y es el único entre todos los que se ofertan en la provincia que tiene huecos sin cubrir. El resto de grados, que se enseñan en la Escuela de Enfermería, en la Facultad de Ciencias Humanas y Educación, en la Facultad de Empresa y Gestión Pública y en la Facultad de Ciencias de la Salud y el Deporte están completos.

Similar es la situación en el campus de Teruel, donde también solo hay un grado con matriculación directa: Bellas Artes. Esta pertenece a la facultad de Ciencias Sociales y Humanas y, como Ciencias Ambientales, también tiene plazas libres desde el primer llamamiento. Ninguna de las titulaciones que se imparten en la escuela Politécnica o en la de Enfermería tienen vacantes.

Cabe recordar que el número de grados con vacantes podrá variar a lo largo del mes, ya que por delante quedan todavía dos llamamientos -los lunes 8 y 15 de septiembre- que podrán hacer que se completen estas plazas o dejar libres otras ahora completas. El periodo de matriculación tras la última convocatoria estará abierto hasta el 15 de octubre.

Desde la Universidad de Zaragoza recuerdan al alumnado que, para permanecer en las listas de espera, se debe marcar en la Secretaria Virtual. De no hacerlo, el estudiante no figurará en la misma.