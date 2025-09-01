Stellantis acelera la electrificación de Zaragoza: las obras del STLA Small comienzan en cinco semanas

Un paso atrás para dar dos adelante. Así afronta la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) la parte final de año, en la que va a vivir un momento clave para su transformación. La instalación de la plataforma STLA Small, la nueva arquitectura creada por el grupo automovilístico para avanzar hacia la movilidad eléctrica, ya tiene fecha para el inicio de las obras. Será en la segunda semana de octubre, coincidiendo con las fiestas del Pilar de Zaragoza, e implicará el cierre de la fábrica en los primeros días (del día 6 al 13) y cambios organizativos de calado para adaptar la capacidad de producción durante tiempo que duren los trabajos.

La nueva plataforma, compartida con las plantas de Vigo y Pomigliano d’Arco (Italia), se instalará en la línea 1 –la que ahora ensambla el Peugeot 208–, lo que se implicará su cierre temporal al menos medio año que se prevé que duren las obras. De esta forma, toda la producción se concentrará la línea 2. Esta última, encargada del montaje del Opel Corsa y el Lancia Ypsilon, asumirá así la carga de trabajo del citado coche de la marca de león.

Como contrapartida, se recuperará al completo el turno de noche en la cadena de montaje que permanecerá activa, un sistema de trabajo quedó suspendido a finales del año pasado por la caída de la producción. Eso ocurrirá a partir del 13 de octubre, tras el cierre técnico de una semana, lo que supondrá que unos 500 empleados pasean al equipo nocturno.

¿Qué es la plataforma STLA Small?

La plataforma STLA Small, desarrollada por Stellantis, es una arquitectura multienergía diseñada para vehículos compactos y pequeños de los segmentos A y B. Permite la producción de modelos con motores de combustión, híbridos y eléctricos, a fin de adaptar la transición hacia la electrificación a las demandas del mercado. El proyecto, apoyado por ayudas públicas de 10 millones del Gobierno de Aragón y 94 millones del Perte del coche eléctrico y conectado, alcanza una inversión de 521 millones de euros hasta 2027.

Se trata, por tanto, de un paso decisivo para la electrificación de la factoría, que refuerza así la competitividad industrial de la instalación y su progresiva especialización en la producción de modelos enchufables, un enfoque que también se ve redoblado por la gigafactoría de baterías para este tipo de vehículo que pronto empezará a levantarse junto a la planta.

Acuerdo del calendario laboral

Para llevar a cabo esta inversión, la dirección y el comité de la planta zaragozana pactaron la semana pasada un calendario laboral completo de 2025, un pacto que combina cierres productivos, vacaciones y la crucial vuelta del turno de noche como preámbulo a la preparación de la factoría para los nuevos modelos que se prevé que atraerá, entre ellos, dos de la marca china Leapmotor.

El calendario incluye varios periodos clave además de los festivos y las vacaciones de verano. Además del mencionado parón técnico que se hará del 6 al 10 de octubre, en el que se detendrán ambas líneas de producción, la planta permanecerá cerrada los días 26, 29 y 30 de diciembre de 2025, días considerados como vacaciones para los empleados.

El cierre de octubre tendrá una consideración mixta para la plantilla. Será un paro técnico para la línea 1 y vacaciones para la 2. La codificación individual para cada empleado dependerá de los días de vacaciones y paro productivo acumulados hasta la fecha.

Desde Stellantis aseguran que con este acuerdo se combinan "el interés de la plantilla con las necesidades organizativas y de mercado de la planta", por lo que consideran que es "una solución beneficiosa para todas las partes". Agradecen por ello la "flexibilidad de la plantilla", lo que ha sido tenido en cuenta para elaborar un calendario que, aseguran, tiene "muy en cuenta las fechas más adecuadas" para los empleados al coincidir el cierre de octubre con las fiestas del Pilar.

Valoración del comité

Rubén Alonso, presidente del comité de empresa de Stellantis Figueruelas, celebró el acuerdo alcanzado y calificó como "positiva" la vuelta del turno de noche. "Es importante para muchos empleados por cuestiones de conciliación y por los pluses salariales que conlleva", apuntó.

Respecto a la reforma de la línea 1, Alonso indicó que la empresa no ha precisado una "fecha prevista" sobre la duración de las obras, aunque los plazos aproximados que se manejan apuntan a que se prolongarán medio año. "Se habla de que sobre el primer trimestre del año que viene ya estén concluidas la nueva plataforma", afirmó.

Por otro lado, Alonso confió en que el programa de prejubilaciones y su correspondiente contrato de relevo continuará desarrollándose hasta final de año. Tras cubrir las bajas de septiembre, el comité espera poder concretar los casos de los trabajadores que cumple la edad estipulada para su prejubilación en octubre, noviembre y diciembre.