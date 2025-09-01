El turismo en Aragón: lecciones de un verano que apunta a otro récord para no morir de éxito

El turismo en Aragón ya no es una nota a pie de página en la economía. Representa nada menos que el 11% del producto interior bruto (PIB) en la comunidad, siendo la principal fuente de riqueza y empleo en un número importante de municipios y comarcas. Este verano ha reafirmado esa fortaleza, con altas tasas de ocupación y buenas sensaciones en los principales destinos rurales, desde los majestuosos paisajes del Pirineo hasta los encantadores rincones del Matarraña o Albarracín. Sin embargo, esta pujanza también ha puesto de manifiesto ciertos desafíos para un sector que no quiere morir de éxito.

La masificación de enclaves emblemáticos que se ha registrado en el periodo estival, aunque limitada a casos puntuales, plantea la necesidad de un modelo de crecimiento sostenible y basado en la calidad, más que en la cantidad. Así lo ven tanto desde el sector turístico como desde el Gobierno de Aragón, que apuestan por preservar la autenticidad y el equilibrio de los destinos más demandados de la comunidad. Lecciones para que el sector continúe su ascenso sin comprometer su esencia ni el valor único que ofrece a los visitantes.

El verano de 2025 apunta a un nuevo récord. A falta de conocerse los datos de agosto, el número de viajeros alojados en Aragón en junio y julio arroja un máximo histórico, con 839.455 turistas y 1.926.580 pernoctaciones, lo que supone un crecimiento del 2,4% y el 6,7%, respectivamente, según los datos de ocupación (hoteles, cámpines, apartamentos, alojamientos rurales y albergues) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Objetivo: que el visitante gaste más y regrese

Para el director general de Turismo del Gobierno de Aragón, Jorge Moncada, este sector, que «antes era residual», «ahora sí se ha convertido en estratégico», lo que obliga «a dedicarle tiempo, recursos y planificación». «Vivimos un momento extraordinario», afirma. La comunidad se ha consolidado como destino en los últimos años, al pasar de 3,5 millones de visitantes en 2022 a 4.010.000 en 2024.

Moncada admite que es un ritmo de crecimiento «desmesurado, difícil de absorber y poco sostenible». Por eso, la consigna de este curso es moderar esa tendencia y crecer «como mucho» un 5% . Y, sobre todo, añade, elevar la calidad de la experiencia para que el visitante gaste más y regrese.

Sobre el balance del verano, a falta de conocerse los datos globales, Moncada cree la temporada ha sido «buena», con elevadas ocupaciones en el Pirineo, mientras que en la ciudad de Zaragoza el comportamiento ha sido «mejor de lo esperado» pese al calor, con hoteles que rondaron el 67% en agosto. La capital aragonesa se prepara además para un septiembre prometedor con eventos como el Vive Latino.

Balance positivo, pero con matices

Por su parte, José María Ciria, presidente de la Asociación Turística y Empresarial del Valle de Benasque, destaca que el verano de 2025 está siendo «positivo» tras un junio «excelente» y un julio y agosto en niveles similares a los de 2024, con «altas cifras». A ello suma el aliciente de la llegada de una etapa de la Vuelta, el pasado viernes: «Esto ayuda mucho, nos proyecta como un destino de bicicleta».

En la misma línea, la presidenta de la Asociación Provincial Teruel Empresarios Turísticos, Elena Marco, valora la campaña de verano como «positiva en líneas generales», aunque «con matices según la zona y el tipo de establecimiento». Comarcas como el Matarraña o el Maestrazgo han registrado altas ocupaciones y estancias algo más largas, aunque empiezan a aflorar tensiones en la oferta de restauración, insuficiente para acompañar el crecimiento de camas turísticas. En Albarracín y la capital turolense, la afluencia ha sido similar a la del año pasado, pero con un viajero más contenido en el gasto.

La DGA rechaza aplicar tasas turísticas

La otra cara de la moneda son las escenas de masificación que, aunque puntuales, obligan a reflexionar. Así ocurrió en enclaves del Matarraña, como Beceite, que llegó a cerrar accesos con vehículos para contener la presión. «No podemos morir de éxito», reconoce el director general, que rechaza, eso sí, soluciones como la tasa turística que barajan poblaciones como Jaca. «El problema no lo generan los clientes de hotel, sino los flujos sin control de excursionistas en coche. Hay que regularlo con inteligencia, no penalizando al alojamiento con impuestos», defiende.

Ante este desafío, el gran proyecto de su departamento es el Sistema de Inteligencia Turística de Aragón, un laboratorio de datos en marcha desde hace casi un año que permite conocer en detalle de dónde proceden sus visitantes, cuánto tiempo permanecen o qué perfil de consumo tienen. «Ya hemos empezado con Ordesa. El año que viene se pondrá en marcha una web y una app de reservas online para el parking, con cupos limitados y avisos en carretera», explica Moncada, que aboga por replicar este modelo en otros lugares.

Promoción exterior: Aragón ‘se venderá’ al mundo desde la Expo de Osaka (Japón) Aragón va a estar presente en la Expo Universal de Osaka 2025, que se celebra del 13 de abril al 13 de octubre en la isla de Yumeshima, con una semana dedicada a promocionar su oferta turística del 27 de septiembre al 4 de octubre. Según Jorge Moncada, director general de Turismo del Gobierno de Aragón, una delegación regional presentará en el Pabellón de España lo mejor del patrimonio cultural, natural y gastronómico aragonés. Esta participación responde tanto a la proyección internacional del territorio como a su compromiso con este tipo de celebraciones al haber sido Zaragoza una ciudad Expo. La cita permitirá además reforzar los lazos con Japón, un mercado de gran valor. El impulso al turismo internacional es otro de los pilares de la estrategia de crecimiento que persigue el sector en Aragón, que rozó ya el millón de visitantes extranjeros en 2024, con un crecimiento del 12% en este segmento. Destaca el aumento del mercado latinoamericano, que representa el 27% de esas llegadas. «Un turista de México, Argentina o Colombia gasta casi tres veces más que uno nacional. Por eso hemos reforzado la promoción en estos países, incluso con presentaciones en embajadas para dar un sello de calidad», explica Jorge Moncada, director general de Turismo de la DGA. La gastronomía es otro motor de atracción, apunta, con Aragón como «comunidad invitada» en Madrid Fusión 2026.

La idea no es frenar el crecimiento, sino ordenarlo. «Queremos que Aragón sea un destino boutique, con encanto, sostenible y de calidad. No buscamos un turismo de masas, sino un visitante que disfrute y gaste más en el territorio», subraya. Los desafíos pasan por combatir la estacionalidad con nuevos segmentos como el enoturismo o el turismo deportivo, atraer a más viajeros del exterior y consolidar mercados cercanos como Cataluña, Navarra, País Vasco o Madrid.

La visión del sector es similar. Desde el Valle de Benasque, celebran haber logrado destacionalizarse como destino y apuestan por un crecimiento «basado en la calidad en lugar de la cantidad», apunta Ciria. Uno de los potenciales de esta zona es la gastronomía, «la mejor de todo el Pirineo, no solo del aragonés», con dos estrellas Michelin.

Desde Teruel, Marco advierte de que el gran reto en la provincia es «aprovechar la tendencia hacia un turismo de interior, más pausado, sin caer en la masificación ni en la pérdida de identidad del territorio». El Matarraña, apunta, ya muestra síntomas de saturación puntual en fechas señaladas, lo que obliga a planificar para garantizar «la calidad del servicio, el equilibrio entre vecinos y visitantes y la sostenibilidad a largo plazo».

A ello se suman problemas estructurales que limitan el crecimiento, como la falta de personal cualificado o la escasez de vivienda para trabajadores en zonas rurales. «Muchos establecimientos podrían crecer o ampliar servicios, pero no encuentran plantilla ni alojamientos cercanos», lamenta.