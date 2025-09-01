Vox y Teruel Existe replican a Azcón por la negociación de los presupuestos: "Nada va a ser como antes"

La negociación para la aprobación de los presupuestos de Aragón para 2026 empieza torcida. Después de que el presidente autonómico, el popular Jorge Azcón, haya mostrado en su apertura del curso político su convicción de que podrá aprobar los presupuestos con una mayoría similar a la que le permitió sacar adelante los de 2024 -esto es, con Vox, PAR y Teruel Existe- dos de esos tres socios le han puesto peros en pocas horas. Ni desde Vox ni desde Teruel Existe dan por hecho su apoyo a las cuentas de 2026.

El portavoz de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ha reiterado las líneas rojas de la formación para lograr su apoyo a los presupuestos de 2026: que el Gobierno de Aragón "se niegue a acoger a inmigrantes ilegales" y que "limpie los cauces de los ríos aunque nos multen" por incumplir la legislación europea que ello acarrearía.

Alejandro Nolasco ha negado que la aprobación de las cuentas de 2025 no se produjera "porque no dio tiempo", como ha dicho el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en la vuelta del curso político. Y ha asegurado que las cuentas no llegaron a aprobarse "porque el Gobierno no quiso" cumplir con sus demandas ni bajar los impuestos.

El curso político arranca en la comunidad autónoma casi como acabó, con tensión evidente entre el PP y Vox. Nolasco ha reiterado que la posible negociación de los presupuestos empieza "mal, muy mal", porque el Ejecutivo aragonés estaría buscando pisos de alquiler para poder dar alojamiento a los menores migrantes que lleguen a la comunidad autónoma. "En vez de negarse, les están poniendo facilidades", ha criticado Nolasco, sin mencionar que la competencia legal de la atención de los menores migrantes es de los Gobiernos autonómicos.

Nolasco: "Empieza el Gobierno mal, muy mal"

"Empieza el Gobierno de Aragón muy mal, sin llamarnos para el techo de gasto, que es importantísimo porque una vez que se configura no se puede cambiar de sección una cosa u otra. Y tampoco nos han llamado para hablar del presupuesto", ha denunciado Nolasco, que ha criticado que "antes de presentar los presupuestos y hacer la de las lentejas, si quieres las tomas y si no, las dejas, lo suyo sería hablar con el socio posible".

"¿Van a negarse a recoger inmigrantes ilegales, como han hecho en Valencia y en Murcia, que se puede hacer y es legal, y Cataluña lo ha hecho? ¿Vamos a limpiar los cauces de los ríos aunque nos multen? Es lo mismo de hace un año: que diga que condena la inmigración ilegal y, consecuentemente, que se niegue en las reuniones sectoriales para decir que ellos no quieren recibir", ha recalcado.

Asimismo, Nolasco ha subrayado que sigue sin haber recibido la llamada "ni yo ni mi partido" del PP. "Ninguna. Cero. Ni para el techo de gasto ni para el presupuesto", ha recalcado. Y para zanjar cualquier idea de que la aprobación de las cuentas de Aragón esté cerca, ha añadido que ambos partidos están "en el polo contrario".

"Se podían haber bajado impuestos. No lo han hecho, porque no quieren y quieren meter a Vox en un brete.Y sobre los menores, lo que tienen que hacer no es presentar un recurso que saben que les van a tumbar, sino actuar en una vía previa que es negarse a acogerlos en la conferencia sectorial", ha zanjado.

El presidente Azcón recibe en su despacho al líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Guitarte: "No, señor Azcón, nada es como en 2023"

Tampoco desde Teruel Existe ven las cosas tan claras como el presidente aragonés de cara a la aprobación de unas nuevas cuentas para 2026. Su portavoz en las Cortes, Tomás Guitarte, ha enfriado las expectativas del presidente Azcón para conformar una mayoría parlamentaria que permita aprobar los presupuestos de la comunidad de 2026.

Guitarte ha avisado de que "nada va a ser como en el año 2023", cuando los votos de su formación se unieron a los de PP, Vox y PAR para aprobar las cuentas públicas aragonesas.

Para empezar, ha apuntado, "porque para apoyar parte de aquellos presupuestos se adquirieron unos compromisos con Aragón Teruel Existe que no se han cumplido todavía".

Una circunstancia que lleva a Guitarte a poner en cuarentena la fiabilidad del principal firmante del acuerdo: "Llevamos dos años de legislatura y ya sabemos de la poca seriedad de este Gobierno en cuanto a cumplir lo que prometen. Tenemos pactos por escrito que siguen en el aire, promesas que no se han cumplido y que, o se resuelven ya, o se las recordaremos públicamente. Así que no, señor Azcón, las cosas no son iguales hoy que en 2023", ha advertido el líder de Teruel Existe, que gobierna con los populares en varias comarcas y en la Diputación Provincial de Teurel.