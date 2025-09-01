La vuelta al cole, a ojos de una madre: "Mi hijo pequeño suele empezar cada curso con mucha ansiedad, nervios y vómitos"

Llenar la mochila de libros otra vez, estrenar estuche y reencontrarse con los compañeros puede resultar emocionante para algunos niños, que acogen el mes de septiembre y la vuelta al cole como algo positivo. Sin embargo, otros escolares viven este principio como una amenaza.

Es el caso del hijo pequeño de Monse, una zaragozana que explica a este diario la angustia que vive su hijo de 7 años al empezar las clases. "Es un niño que necesita rutina y cualquier cosa que se sale de eso le cuesta mucho. Suele empezar cada curso con mucha ansiedad, nervios y vómitos, por el cambio de profesorado y porque este año por ejemplo, mezclan las clases y le disgustan mucho los cambios", asegura.

Asimismo, su hijo mayor, de 17 años, pese a su mejor adaptación, encuentra más problema en empezar a levantarse pronto después de las vacaciones. "El mayor sí que nota más el madrugón, ya que en verano se quedaba hasta tarde por las noches", sostiene Monse.

Para afrontar el cambio, esta madre aparte de "intentar no perder las rutinas durante el verano" comenta algunas soluciones, que pasan por la anticipación progresiva: "Hablarles de cómo será el curso nuevo e intentar describir lo que van a encontrar, para rebajar su ansiedad al cambio".

Y en cuanto a la conciliación laboral y familiar, en muchas ocasiones se vuelve un verdadero desafío, ya que "como la primera semana es de jornada reducida, hay que llamar a los abuelos porque si trabajas es imposible llegar a recogerlos", según relata Monse.

"Los mayores ya sienten la presión académica"

Para la familia de Ixeia, Viggo y Mateo, de 3, 6 y 8 años respectivamente, las etapas que comienzan les hacen experimentar sensaciones bien dispares. "La pequeña feliz porque empieza 'el cole de mayores', el mediano está deseando reencontrarse con sus amigos sin saber todavía que primaria es otro nivel, y el mayor con la resignación de quien ya ha descubierto que el verano es un lujo", asegura su madre, Noemí, quien destaca que conforme crecen se palpan retos añadidos: "Los mayores ya sienten la presión académica", señala.

Pero lo común a todos es que se pasa "de la libertad del verano al corsé de los horarios" y que las mañanas se convierten en una "carrera a contrarreloj" que ponen a prueba "desde el primer día" la paciencia de los padres.

"Cambiar pueblo, bici y chanclas por la disciplina del aula es un buen contraste", resume esta madre. Y comparte lo que a ella con sus hijos le funciona. "Intentamos mantener el humor, recuperar rutinas poco a poco y no sobrecargar con extraescolares desde el minuto uno", añade Noemí, quien puntualiza lo relevante de hacerles ver lo positivo con ciertos alicientes: "Reencontrarse con amigos y amigas, profes, volver a los juegos en el recreo y que las fiestas del Pilar están a la vuelta de la esquina", ejemplifica.

Noemí, que conforma una familia numerosa, lanza un mensaje sobre cómo hacer más fácil el proceso de transición. "Sobre todo no perder esa dinámica de familia tan chula que se crea en verano a base de tiempo de calidad, planes, aventuras y juegos de mesa", concluye esta madre.