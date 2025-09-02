Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aragón refuerza lucha contra lengua azul y ofrece vacunas gratis para acudir a las ferias autonómicas

La enfermedad no afecta a las personas ni es transmisibles a los humanos a través de la alimentación, pero puede provocar importantes pérdidas económicas en las explotaciones de ovino y bovino

Dos veterinarias comienzan con la vacunación de un rebaño de ovejas.

Dos veterinarias comienzan con la vacunación de un rebaño de ovejas.

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Gobierno de Aragón reforzará las medidas de protección contra la lengua azul en ferias y concentraciones ganaderas, donde se suman especies especialmente vulnerables, y proporcionará dosis de vacunas de forma gratuita para aquellos animales que quieren exponerse en los certámenes pero aún no están inmunizados.

De este modo, aunque la Orden APA/229/2025, de 10 de marzo, establece nuevas directrices de protección a nivel nacional e incluye la vacunación voluntaria como estrategia general de protección clínica, Aragón reforzarás las medidas en ferias y concentraciones ganaderas, según ha anunciado este martes el departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Así, solo se admitirán bovinos, ovinos y caprinos vacunados frente a los serotipos 3, 4 y 8 y, en el caso de animales procedentes de zonas con casos declarados de serotipo 1, deberán estar también vacunados contra el mismo. Todos los vehículos de transporte y espacios de exposición deberán estar desinsectados durante su uso y se podrá excluir la aplicación de estas instrucciones a las pequeñas ferias de exposición de ganado local. En el caso de los animales que todavía no hayan sido vacunados y deseen exponerse en ferias y mercados de Aragón, desde la consejería se les proporcionará las vacunas de manera gratuita para que pueda acudir a dichas citas.

Desde el Gobierno de Aragón recuerdan que el departamento ha invertido más de 2,5 millones en la adquisición de casi 2 millones de dosis de vacuna para garantizar la protección de la cabaña aragonesa frente a la enfermedad, de los que 1,4 millones de dosis son del serotipo 3, 100.000 corresponden al serotipo 1-8 y 400.000 dosis son del serotipo 4-8.

"Nuestro objetivo es claro: proteger al ganado, asegurar el normal desarrollo de ferias y mercados, y dar tranquilidad a los ganaderos y a los organizadores de los eventos", ha asegurado la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, quien ha recalcado que han puesto a disposición todas las vacunas necesarias, de manera gratuita, para que nadie quede fuera.

La lengua azul no afecta a las personas ni es transmisibles a los humanos a través de la alimentación, pero puede provocar importantes pérdidas económicas en las explotaciones de ovino y bovino, por lo que el Gobierno de Aragón insiste en la importancia de la vacunación como mejor herramienta de prevención y afirma que la comunidad se consolida como una de las más proactivas en la protección sanitaria del ganado.

Comienza el curso político en Zaragoza: Chueca se reunirá con la oposición el próximo día 9

Comienza el curso político en Zaragoza: Chueca se reunirá con la oposición el próximo día 9

