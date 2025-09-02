Aragón refuerza lucha contra lengua azul y ofrece vacunas gratis para acudir a las ferias autonómicas

El Gobierno de Aragón reforzará las medidas de protección contra la lengua azul en ferias y concentraciones ganaderas, donde se suman especies especialmente vulnerables, y proporcionará dosis de vacunas de forma gratuita para aquellos animales que quieren exponerse en los certámenes pero aún no están inmunizados.

De este modo, aunque la Orden APA/229/2025, de 10 de marzo, establece nuevas directrices de protección a nivel nacional e incluye la vacunación voluntaria como estrategia general de protección clínica, Aragón reforzarás las medidas en ferias y concentraciones ganaderas, según ha anunciado este martes el departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Así, solo se admitirán bovinos, ovinos y caprinos vacunados frente a los serotipos 3, 4 y 8 y, en el caso de animales procedentes de zonas con casos declarados de serotipo 1, deberán estar también vacunados contra el mismo. Todos los vehículos de transporte y espacios de exposición deberán estar desinsectados durante su uso y se podrá excluir la aplicación de estas instrucciones a las pequeñas ferias de exposición de ganado local. En el caso de los animales que todavía no hayan sido vacunados y deseen exponerse en ferias y mercados de Aragón, desde la consejería se les proporcionará las vacunas de manera gratuita para que pueda acudir a dichas citas.

Desde el Gobierno de Aragón recuerdan que el departamento ha invertido más de 2,5 millones en la adquisición de casi 2 millones de dosis de vacuna para garantizar la protección de la cabaña aragonesa frente a la enfermedad, de los que 1,4 millones de dosis son del serotipo 3, 100.000 corresponden al serotipo 1-8 y 400.000 dosis son del serotipo 4-8.

"Nuestro objetivo es claro: proteger al ganado, asegurar el normal desarrollo de ferias y mercados, y dar tranquilidad a los ganaderos y a los organizadores de los eventos", ha asegurado la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, quien ha recalcado que han puesto a disposición todas las vacunas necesarias, de manera gratuita, para que nadie quede fuera.

La lengua azul no afecta a las personas ni es transmisibles a los humanos a través de la alimentación, pero puede provocar importantes pérdidas económicas en las explotaciones de ovino y bovino, por lo que el Gobierno de Aragón insiste en la importancia de la vacunación como mejor herramienta de prevención y afirma que la comunidad se consolida como una de las más proactivas en la protección sanitaria del ganado.