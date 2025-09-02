Azcón carga contra Sánchez por la quita autonómica: "Las deudas no se perdonan, se pagan"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha vuelto a rechazar la condonación de la deuda a las comunidades autónomas por 85.000 millones de euros que aprueba este martes el Consejo de Ministros con el argumento de que las deudas "no se le perdonan a nadie" y que quien tiene una deuda "tiene que pagarla". Además, ha cargado contra Pedro Sánchez tras la entrevista realizada este lunes en la entrevista en TVE. "Muchas de sus declaraciones son impropias de un presidente de un país democrático", ha afirmado al considerar que "no se puede criticar a los jueces en función de que te gusten o no las investigaciones que haga" después de que Sánchez asegurara que algunos jueces "están haciendo política".

El dirigente autonómico participa en Santander en un encuentro sobre economía digital y telecomunicaciones organizado por Ametic, la patronal de la industria digital en España. En ese foto ha reconocido ante los medios que desconoce con qué cantidad exacta se beneficiaría a Aragón con esta quita. Lo que sí sabe, ha insistido, es que es "un mal negocio para Aragón" porque en su opinión no es una condonación sino "un reparto". "Las deudas que tienen los catalanes quieren que las paguemos entre todos los españoles y eso a los aragoneses nos sale a pagar", indicado.

A su juicio, "no es justo" que Aragón "tenga que acabar pagando la deuda de una comunidad rica como es Cataluña", aunque sea "conveniente políticamente" para Pedro Sánchez, a quien "le interesa seguir contentando a sus socios independentistas". Pero además, ha explicado que esta merma de la deuda para Aragón no servirá para incrementar el gasto en educación, sanidad o en servicios sociales, tal y como, según Azcón, ha manifestado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En este sentido también ha rechazado los argumentos esgrimidos por el dirigente socialista en su entrevista tras las vacaciones.

Por eso, ha instado a Sánchez a explicar por qué va a "saltarse a la torera" las reglas de gasto y las normas contables del país solo para "seguir contentando a sus socios y para él seguir manteniéndose en el sillón de La Moncloa".

La reunión entre Illa y Puigdemont

Por otro lado, Azcón se ha referido a la visita que este martes realiza el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al expresidente y líder de JxCat, Carles Puigdemont, en Bruselas, que ha calificado de "tremendo error". Para Azcón, Puigdemont es "un prófugo de la justicia" y "un golpista" que vive fuera de España porque "la justicia española le está investigando y le está acusando de graves delitos". "Si estuviera en España, estaría en Alcalá Meco", ha enfatizado el presidente aragonés.

Con esta visita del presidente Illa, el PSOE, ha agregado Azcón, intenta "normalizar" las relaciones con Puigdemont, pero "tratar de blanquear a los que han cometido los más graves atentados contra todos los españoles es un tremendo error del Partido Socialista”. Una decisión, la de la reunión entre Illa y Puigdemont, que se produce "una vez más" solo por "el interés del presidente del Gobierno". Azcón ha concluido que a Sánchez se le va a recordar "por haber vivido subyugado a los intereses de los independentistas".

La entrevista en TVE también le ha servido al presidente autonómico para señalar que Sánchez vive "alejado de la realidad". Por eso indicó que comenzó sus intervenciones "mintiendo descaradamente", diciendo que su relación con los medios de comunicación y con las entrevistas y con las preguntas a los periodistas es de "normalidad", cuando "ha estado 50 días sin contestar ni a una sola pregunta de periodistas", según ha recordado.

Inversiones tecnológicas

En en contexto del encuentro en Santander ha destacado, a su vez, el impacto de las inversiones tecnológicas que “van a transformar totalmente" la economía de Aragón. El líder autonómico ha asegurado que, con los 44.300 millones de inversiones tecnológicas en el territorio, “se ha superado a Dublín o París como áreas de infraestructuras digitales. Nos estamos codeando con Londres o con Frankfurt en innovación tecnológica”.

Además, ha destacado que, dentro de las medidas más relevantes que se han impulsado ha sido la educación: “De las primeras cosas que hemos hecho es aumentar las plazas en Ingeniería Informática, Matemáticas y Físicas. Aumentar lo que tiene que ver con las titulaciones STEAM. En Formación Profesional vamos a llegar a las 15.000 plazas en esta área”.