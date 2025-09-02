La chef Samantha Vallejo-Nágera promocionará los vinos de la DO Cariñena con el apoyo de la DPZ

La amplia campaña promocional de la Denominación de Origen Cariñena ya está en marcha, con el apoyo de la Diputación de Zaragoza, y esta se desarrollará hasta fin de año. Sus principales ejes son acciones digitales y audiovisuales con la chef e influencer Samantha Vallejo-Nágera, del programa MasterChef de TVE, y además una impactante campaña para difundir la innovadora línea de vinos Garnacha Nueva de Cariñena en las estaciones de tren de Delicias y Goya, autobuses y tranvías de Zaragoza.

Con motivo de la elección de Cariñena como Ciudad Europea del Vino 2025, la DPZ ha llevado a cabo un destacado y firme apoyo a las actividades de promoción planteadas por la D.O. Cariñena, que cubren desde la publicidad exterior a los nuevos formatos digitales, para extender así su repercusión a nivel nacional e internacional.

Las acciones han arrancado esta semana en la ciudad de Zaragoza, con una llamativa campaña que tiene como escenario las salas de espera de la estación intermodal de Delicias, la fachada lateral de la estación Goya y seis líneas de autobuses, con vehículos articulados. Todos estos espacios lucirán hasta fin de año la publicidad de la D.O. Cariñena. A ellos se sumará, desde noviembre, la rotulación integral de un tranvía.

Publicidad ya colocada en la estación Delicias de Zaragoza. / SERVICIO ESPECIAL

En esta campaña, las imágenes están centradas en la innovadora línea Garnacha Nueva de Cariñena, lanzada por la D.O. este mismo año. Con esta marca global, distintas bodegas de la Denominación reinterpretan esta variedad autóctona y emblemática de la zona en vinos vibrantes y divertidos de baja graduación alcohólica (11º) que responden a las nuevas demandas del mercado, y que se presentan al consumidor con una imagen común.

De esta manera, se busca difundir esta nueva propuesta tanto entre los zaragozanos como en los numerosos visitantes y viajeros que llegan a la ciudad, coincidiendo además con fechas destacadas como las Fiestas del Pilar o Navidad.

Una semana con Vallejo-Nágera

Ya en octubre llegará una de las apuestas más firmes de la D.O. Cariñena para hablar de sus vinos y del título Ciudad Europea del Vino 2025 y llegar a nuevos públicos: una colaboración con Samantha Vallejo-Nágera, la conocida jurado del programa “MasterChef”, para crear contenidos digitales y audiovisuales.

Vallejo-Nágera recorrerá durante una semana Cariñena y su entorno y celebrará encuentros y maridajes de vinos con personas relevantes de la tierra para crear contenidos de Instagram, Facebook y TikTok. Además, se realizará un documental de unos 15 minutos que se podrá ver en la web y redes de la Denominación y otros canales.

No será la única acción digital, ya que también se emitirán anuncios pre-roll en la plataforma Movistar: vídeos cortos que se reproducen antes del contenido principal y conectan con el espectador en un momento de alta atención. Además, se llevará a cabo una emisión especial de “Paralelo 20”, programa de Marcial Corrales en Radio Marca especializado en turismo internacional y enoturismo. Todas estas iniciativas se completarán con otras acciones promocionales de la Denominación de Origen Cariñena, tanto en Aragón como en otros puntos de España.