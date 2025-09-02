El colegio Hispanidad de Zaragoza ya tiene cocina in situ: "Hay familias que se habían borrado del comedor y se han vuelto a matricular"

Ha sido un camino largo, pero ha merecido la pena. El colegio Hispanidad de Zaragoza es uno de los nueve centros de Aragón que este curso estrenará cocina 'in situ' y podrá por fin preparar las comidas en sus instalaciones tras años de reivindicaciones. Y desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) han celebrado poder contar con este nuevo servicio: "Familias que se habían retirado (del comedor), este año se han vuelto a matricular".

"Había familias que se habían borrado del comedor porque aquí, en este colegio, hemos tenido muchos problemas con el comedor. Incluso Sanidad llegó a clausurar el uso del menaje porque estuvo sucio durante un año, salieron bichos...", ha explicado el presidente de la Ampa Hector Martínez tras la visita de este martes de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, al centro para ver las nuevas instalaciones.

Por eso, ahora celebran la llegada de la cocina propia -"Para nosotros es una maravilla dejar la línea fría", ha expresado Martínez-, que llevan reivindicando "desde 2019". "Hemos tenido el compromiso otras veces de la administración de que se iba a hacer, pero ahora por fin parece que es cierto", ha indicado. Y es que madres y padres consideran que la cocina 'in situ' está, en cuanto a nivel nutricional, "muy por encima" de la línea fría. "Ante todo, lo que nos interesa es que nuestras hijas e hijos coman decentemente y lo mejor posible", ha detallado.

De hecho, el presidente de la Ampa ha comentado que este es uno de los dos "temazos" que surgen durante las jornadas de matriculación, al que le acompaña el control de esfínteres (si se puede llevar pañal o no). Según ha sostenido, ahora, con la puesta en marcha de la cocina propia, la Comisión de Comida del colegio estará "vigilante" con el fin de controlar qué productos se utilizan en los menús. "Intentaremos que no se usen ultraprocesados y que la comida sea de la mayor calidad y proximidad y temporada posible", han indicado desde la Ampa.

La esperanza de la Ampa está puesta en que la apuesta por esta modalidad continúe y que, a largo plazo, también se pueda ofrecer en los colegios "producto de cercanía, de temporada o ecológico". "Sabemos que esto, hoy por hoy, está fuera del alcance", ha admitido Martínez en referencia a los precios y el notable incremento en la cesta de la compra.

Este nuevo servicio se pondrá en marcha, si se cumplen los plazos previstos, con la vuelta al cole la próxima semana y después del que ha sido un verano de obras para el Departamento de Educación por un plan de comedores en el que el Gobierno de Aragón ha invertido más de 2 millones de euros.