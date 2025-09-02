El coste de la inestabilidad: el PP aprueba la mitad de leyes en dos años de Gobierno que en legislaturas anteriores

La falta de mayoría parlamentaria del Partido Popular en Aragón ya se deja notar en la actividad legislativa. En la primera mitad de la legislatura, tan solo se han aprobado once leyes, de las que cuatro fueron proposiciones de ley, y siete proyectos de ley. Una cifra que está muy lejos del ritmo del trabajo parlamentario que se ha observado en legislaturas anteriores en las Cortes de Aragón.

En la pasada legislatura, cuando gobernaba en Aragón el cuatripartito del PSOE, Podemos, CHA y el PAR, liderado por el expresidente Javier Lambán, vieron la luz un total de 36 leyes, de las que tres se tramitaron como proposición de ley, y 33, como proyecto de ley. En la anterior, cuando Lambán gobernó en coalición con Chunta Aragonesista, en una legislatura complicada, marcada también por la inestabilidad parlamentaria y la necesidad de contar con los 14 votos de los diputados de Podemos, que no formaban parte del Gobierno, se aprobaron un total de 54 leyes en Aragón. De ellas, 16 proposiciones de ley y 38 proyectos de ley.

El histórico de la aprobación de leyes en las Cortes de Aragón deja un balance de 43 normas aprobadas en la octava legislatura, liderada por la popular Luisa Fernanda Rudi; y otras 51 leyes se aprobaron en el último mandato del socialista Marcelino Iglesias. En la sexta legislatura, también con el socialista en el Pignatelli, fueron 57 los textos aprobados. Y en la quinta legislatura, la primera de Iglesias, se rompieron todos los moldes con un total de 92 leyes aprobadas. Según fuentes parlamentarias, aquí los números están 'dopados', porque fue la legislatura en la que Aragón dio luz a sus 33 comarcas y, con ellas, a la legislación específica para cada una de ellas.

La media habitual es que, en un mandato sin sobresaltos, se puedan aprobar unas 50 leyes. En la presente legislatura, la actividad parlamentaria tendría que dar un acelerón considerable para intentar acercarse a esos registros. Y aunque cada vez hay más materias sobre las que ya existe una regulación y no es necesario seguir regulando sobre ellas, la baja actividad parlamentaria de este mandato evidencia también la ausencia de una mayoría parlamentaria clara para sacar adelante los proyectos.

Fernando Ledesma (PP) y Santiago Morón (Vox) presentaron conjuntamenhte la derogación de la ley de Memoria Democrática de Aragón. / EFE / JAVIER CEBOLLADA

La derogación de la ley de Memoria, la segunda ley aprobada

La aprobación de leyes en las Cortes de Aragón esta legislatura revela que la derogación de la ley de Memoria Democrática de Aragón fue una de las prioridades del Gobierno de Jorge Azcón, al tratarse del segundo texto legislativo aprobado. La primera ley aprobada en la legislatura fue la de organización y control parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Y a estas dos proposiciones de ley se suman la reforma de la ley de agricultura social y familiar, y la modificación del decreto del Código del Derecho Foral de Aragón en materia de custodia o convivencia de los hijos y de sucesiones por causa de muerte.

Como proyectos de ley, el Parlamento ha dado luz verde a siete iniciativas, las de apoyo fiscal a las empresas familiares; la creación de impuestos medioambientales sobre parques eólicos y fotovoltaicos; la modificación del código de Derecho Foral de Aragón en materia de capacidad jurídica de las personas; la del sistema de protección civil y gestión de emergencias de Aragón; la de medidas de fomento de comunidades energéticas y autoconsumo industrial en Aragón; la de tributos cedidos en el impuesto sobre sucesiones y donaciones de las uniones de parejas no casadas reconocidas en los Estados miembros de la Unión europea y del Espacio Económico Europeo; y, finalmente, el proyecto de ley de presupuestos de 2024.

En cartera, el Gobierno del PP tiene en tramitación leyes cruciales para su acción política, como la de Vivienda de Aragón, la de creación del Instituto de Salud Pública de Aragón y la de promoción de iniciativas económicas. Unos proyectos de ley que son los mejor posicionados para poder ver la luz esta legislatura y engrosar tímidamente el número de normas aprobadas por el Parlamento aragonés este mandato.