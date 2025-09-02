El paro en Aragón sube en 77 personas en agosto y alcanza los 48.481 desempleados

El número de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo en Aragón en agosto ha subido en 77 personas, un 0,46 % respecto al mes anterior, lo que deja un total de 48.481 personas sin empleo al cierre del octavo mes del año.

Según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, respecto a agosto del pasado año el paro ha descendido un 5,14 % y en 2.627 personas.

El paro ha aumentado respecto al mes anterior especialmente en Huesca, un 1,41 % y 88 personas hasta llegar a 6.308 parados. En Zaragoza ha subido casi imperceptiblemente, en 6 personas y un 0,02 % para alcanzar los 38.250 desempleados, mientras que en Teruel ha bajado 0,43 % y en 17 personas, para llegar a 3.923 personas paradas.

En comparación con agosto de 2024, el paro ha disminuido en 1.995 personas en Zaragoza (un 4,96 %), en 468 en Huesca (6,91 %) y en 164 en Teruel (4,01 %).

De los 48.481 desempleados registrados en las oficinas de empleo a final del mes pasado, 29.836 son mujeres (el 61,54 % del total) y 18.650 hombres (38,46 %).

Por edades, 4.327 parados tienen menos de 25 años (2.376 hombres y 1.951 mujeres) y 44.154 tienen más de esa edad (16.269 hombres y 27.885 mujeres).

En variación mensual, el número de desempleados ha subido:

1,07 % en construcción (29 personas hasta las 2.694)

0,69 % en servicios (233 personas hasta las 33.729)

0,35 % en agricultura (6 personas hasta 1.686)

Ha bajado:

3,49 % en el colectivo sin empleo anterior (176 menos, hasta 5.043)

0,28 % en industria (15 personas hasta 5.329)

El número de extranjeros desempleados registrados en Aragón en agosto se ha situado en 9.389 (19,36 % del total) tras bajar en 315 personas respecto al mes anterior (3,25 %), mientras que en términos anuales el paro entre este colectivo ha caído un 4,75 % y en 466 personas.

Del total de parados extranjeros, 5.864 proceden de países extracomunitarios (62,45 %) y 3.525 de comunitarios (37,54 %). En el octavo mes del año se han firmado en Aragón 34.084 contratos, 14.267 menos que en junio (29,51 % menos), y 185 menos que un año antes (0,54 % menos).

Del total de contratos:

11.603 eran indefinidos (34,04 %)

22.481 temporales (65,96 %)

Estos 11.603 contratos indefinidos son 6.253 menos que el mes anterior (35,02 %) y 347 menos que hace un año (2,9 %).

A finales de agosto, 35.289 personas percibían algún tipo de prestación en Aragón (72,79 % del total de desempleados). De ellos:

24.154 recibían una prestación contributiva

10.782 un subsidio

353 una renta activa de inserción

El gasto en prestaciones por desempleo en agosto en Aragón fue de 48,27 millones de euros, con una cuantía media de la prestación contributiva de 968,6 euros al mes.