Los expertos advierten del incremento de los casos de conjuntivitis en verano: "Son muy contagiosas"

Las consultas de Oftalmología han crecido en torno a un 25% durante el verano en Aragón. Así lo asegura Víctor Mallén, oftalmólogo del hospital Miguel Servet de Zaragoza, que concreta que la patología de su área que más aumenta durante el periodo estival es la conjuntivitis. De hecho, Mallén indica que suben "las irritativas, por el cloro de la piscina y la sal de agua marina; las virales, que son muy contagiosas y presentan un repunte durante los campamentos o por el mayor contacto social, y las alérgicas". Son precisamente estas últimas algunas de las que más han crecido en los aragoneses durante estos meses de altas temperaturas, pues según comparte el especialista médico "los niveles de polen han sido muy elevados y han aumentado lo síntomas en pacientes alérgicos".

Pero, ¿qué es exactamente la conjuntivitis? Según explica Mallén, se trata de "irritaciones de la conjuntiva, que es la capa que recubre el párpado por dentro y también la zona externa del ojo". Aunque la irritación es multicausal, se puede hacer una división en los tres grandes grupos ya citados -irritativas, infecciosas o alérgicas- según el origen.

Las primeras se dan por contacto de esta conjuntiva con agentes externos como puede ser el humo, el polvo o, durante el verano, productos químicos como el cloro de las piscinas. Los síntomas que presenta son algunos como la sequedad ocular o el enrojecimiento. Esta no es contagiosa, algo que la distingue de las infecciosas, que sí son muy transmisibles y que son causadas por virus o bacterias. También presentan síntomas como mucosidad, ojo rojo y legañas. En el caso de las alérgicas, como su propio nombre indica, el origen está en una reacción al polen, a los ácaros de polvo o a otras sustancias que provoquen alergia, como la caspa de las mascotas.

Más sequedad ocular y más orzuelos

Pero la conjuntivitis no es la única patología de Oftalmología que aumenta durante los meses de verano. Mallén explica que, en Aragón, también se diagnostican más casos de "sequedad ocular por el uso de aires acondicionados y la falta de humedad en el ambiente; orzuelos porque el sudor y el calor hacen aumentar la producción de grasa en los párpados, y algunas patologías más graves como las queratitis infecciosas (inflamación de la córnea provocada por una infección), producidas en muchos casos por bañarse con las lentillas puestas".

Por eso, según afirma Mallén, durante el verano "tanto los centros de salud como las urgencias de los hospitales reciben gran cantidad de pacientes con síntomas oculares durante el verano". Y es acudir a los profesionales sanitarios lo que aconseja, en caso de presentar síntomas, aconseja el oftalmólogo hospitalario, sobre todo porque hay patologías como la conjuntivitis que se tratan de forma distinta en función del tipo que sea. En concreto, el tratamiento de las infecciosas suele ser mediante antibiótico, mientras que el de las irritativas consiste en lágrimas artificiales y un antiinflamatorio en gotas.

Con todo, los profesionales sanitarios realizan distintas recomendaciones para evitar el contagio de conjuntivitis. En el caso de las infecciosas, se aconseja evitar el origen de la infección, como puede ser el cloro de las piscinas durante el verano. Mallén suma a ello "lavarse las manos con frecuencia, no compartir toallas y evitar tocarse los ojos porque son muy contagiosas". Para las alérgicas, el consejo general es, tal y como indica el médico, "evitar en la medida de lo posible la exposición a los alérgenos". Además, se pueden tomar medidas como usar gotas lubricantes o no fumar.

Como recomendaciones para evitar patologías oculares, el oftalmólogo hospitalario aconseja que durante el verano se uilicen "gafas para bucear en las piscinas, en el río o en el mar". A estos suma otros consejos generales para aplicar durante el verano como "utilizar gafas con filtro UV cuando se esté expuesto al sol, no bañarse con lentillas y emplear lágrimas artificiales en ambientes secos".