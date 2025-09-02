La gallega Marsan refuerza su presencia en Aragón con la compra de Kata en Pedrola

El grupo gallego de automoción Marsan ha dado un paso clave en su estrategia de crecimiento con la adquisición de Kata Aragón, una empresa especializada en pintura por cataforesis y ubicada en el polígono El Pradillo de Pedrola, a escasos kilómetros de la planta de Stellantis Figueruelas, motor de la automoción en la comunidad. La operación se produce cuando aún no se ha cumplido un año del cambio de control de la compañía que tiene su origen en Vigo, tras la ampliación de capital a la que acudieron inversores privados (a través de Lagoelas Ventures) y administraciones públicas (Vigo Activo y Xesgalicia).

La adquisición permite al grupo incorporar a su plantilla a los 48 trabajadores de Kata, que cuenta con más de tres millones de euros de facturación anual, y elevar en torno a un 12% el volumen de negocio global de Marsan, una de las pocas de capital gallego que quedan en la industria.

La planta de Pedrola, con 4.000 metros cuadrados productivos en una superficie de 18.000, seguirá siendo un activo estratégico para dar servicio no solo a Stellantis, sino también a otros fabricantes cercanos como Volkswagen Navarra, Mercedes Vitoria, Seat Martorell o Ford Almussafes, además del entramado industrial aragonés vinculado a la automoción.

La operación, avanzada por Faro de Vigo, del mismo grupo editorial (Prensa Ibérica) que es diario, ha recibido el respaldo financiero de Vigo Activo y Xesgalicia, así como el Banco Santander. Además, ha contado con el asesoramiento de Hintd, Cuatrecasas y Baltar Abogados.

Más de 35 años de trayectoria

Fundada en 1989, Kata Aragón se consolidó en los últimos años como un proveedor de referencia en el proceso de pintura por cataforesis, técnica esencial para el tratamiento anticorrosivo de piezas metálicas en el sector. Su ubicación en Pedrola, junto a gigantes como Gestamp, Magna, Arcelor o OPmobility, refuerza el papel del municipio como nodo industrial en torno a Stellantis.

«Esta adquisición nos consolida como la empresa líder en la península en revestimientos de pintura para el sector de automoción», señala Marcos Oubiña, consejero delegado de Marsan, de origen vigués y con presencia en Vigo, Portugal (Valença) y México (Villagrán y Celaya)

Consolidación un grupo con presencia exterior

Con la incorporación de la plantilla aragonesa, el Grupo Marsan alcanza los 500 empleos entre todas sus instalaciones, entre las que no estará la de Nitra, en Eslovaquia, proyectada en la anterior etapa del proveedor y que nunca se llegó a llevar a cabo. Por el momento Oubiña descarta que el proyecto vaya a ver la luz.

El próximo mes se cumplirá el primer aniversario del consejo de administración actual de Marsan, que precisó de una ampliación de capital para arreglar sus problemas de tesorería y apuntalar su futuro. Con aquel movimiento, la compañía logró esquivar el concurso e iniciar una nueva etapa que llevó a Oubiña al puesto de consejero delegado.

En todo este tiempo, la firma ha ido adecuando la estructura, realizando pequeñas inversiones para reorganizar la producción y tomando las primeras decisiones. El grupo logró cerrar el pasado curso con unos 450 trabajadores y una facturación por encima de los 28 millones de euros, con un Ebitda cercano a los 3 millones, mientras se analizaba el entorno y el sector, oteando posibilidades de crecimiento orgánico e inorgánico.

Con la integración de Kata, la compañía pasa a superar los 31 millones de facturación. Aragón se convierte así en un pilar fundamental para el futuro de Marsan y para el refuerzo de un sector del automóvil que representa más del 30% de la industria aragonesa.