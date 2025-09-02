El Gobierno de Aragón intenta poner orden en las políticas contra la despoblación

El Gobierno de Aragón, a lo largo de las legislaturas de uno y otro signo, ha defendido siempre "una perspectiva demográfica" buscando revertir la pérdida de población y evitar los problemas derivados del envejecimiento rural. Un sinfín de medidas que en ocasiones podían parecer contradictorias entre sí. Un problema que se trató de controlar poniendo en marcha en 2018 un Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional (OADIDE) que este martes se ha refundado con la intención de mejorar la coordinación de todos estos planes, medidas e iniciativas públicas.

Para el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, este refuerzo del observatorio responde a la puesta en marcha de "políticas transversales" que buscan tener efecto en el desarrollo de comarcas y municipios. En su opinión es una labor en la que están enfrascadas todas las consejerías y con el nuevo foro se permitirá "analizar y fiscalizar" el trabajo desarrollado.

Como ejemplo de las tareas emprendidas desde el Ejecutivo autonómico ha citado el caso del Plan Extraordinario de Carreteras que en su opinión "está transformando las vías de comunicación por todo el territorio"; la implementación del nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera, que según López "va a experimentar un impulso definitivo hasta final de año"; y las acciones en vivienda con programas específicos para el medio rural como es el Programa 700 o el Programa +3000, que verá la luz próximamente. Otro ejemplo ha sido el convenio firmado con las tres diputaciones provinciales que supone un compromiso de inversión de 64 millones hasta 2028 entre el Ejecutivo aragonés y las tres entidades.

La reunión celebrada en el edificio Pignatelli ha permitido abrir el foro a "entidades económicas y sociales". Y se han detallado los próximos pasos de un organismo cuyo funcionamiento se articulará a través de tres grupos de trabajo, uno de carácter interdepartamental formado por representantes de nueve consejerías del Gobierno de Aragón, otro de configuración interinstitucional en el que se incluyen vocales de las tres diputaciones provinciales, del Consejo de Cooperación Comarcal y de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP.

Además, hay un tercero formado por representantes de los agentes económicos y sociales de Aragón, tales como sindicatos, organizaciones empresariales, universidades, la Red Aragonesa de Desarrollo Social y organizaciones agrarias, entre otros. Las reuniones fundacionales de cada uno de estos foros tendrán lugar durante este mes de septiembre. Además, López ha adelantado que presentará en las próximas semanas el documento Despoblación 360, en el que se detallan los programas desarrollados por el Ejecutivo para atajar este problema.