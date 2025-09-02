Inspección de Trabajo exige a Educación que asegure la climatización de las salas de profesores de Aragón

La Inspección de Trabajo de Zaragoza exige al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón que adopte medidas inmediatas que aseguren la climatización de los espacios de trabajo en los centros educativos, según han informado desde CCOO Aragón. Una propuesta que llega en la resolución que ha emitido este martes la Inspección tras la denuncia presentada por la Federación de Enseñanza de CCOO Aragón por las altas temperaturas registradas en los colegios e institutos públicos durante los meses de junio, julio y agosto.

En la resolución, la Inspección de Trabajo constata que los centros educativos de Aragón carecen de una evaluación de riesgos ambientales conforme al Real Decreto 486/1997 y que tampoco existen medidas técnicas u organizativas que garanticen el cumplimiento de los límites de temperatura legalmente establecidos.

CCOO ha señalado que la propuesta de Inspección de Trabajo es "positiva pero insuficiente", ya que considera que las aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas, gimnasios y demás espacios de uso educativo también deben estar incluidos en el plan de climatización. El sindicato insiste en que la raíz del problema está en "la falta de inversión en infraestructuras educativas, la antigüedad de los edificios y la ausencia de un plan integral de eficiencia energética".

En esta línea, el sindicato ha "exigido" la climatización de todos los centros educativos de Aragón y también la adopción de medidas organizativas (flexibilización de horarios, teletrabajo, etc) que permitan paliar los excesos de temperatura mientras se implementan soluciones definitivas.

Según ha denunciado CCOO, "la Dirección General de Personal del Departamento de Educación no solo ha permanecido inactiva, sino que está trasladando responsabilidades que no le corresponden a los equipos directivos". La organización sindical critica que, desde Educación, "en lugar de activar el servicio de prevención de riesgos laborales, que es el que debe realizar las evaluaciones ambientales, se obliga a los equipos directivos a medir las temperaturas en los centros sin disponer de los medios técnicos adecuados ni de la formación necesaria".

"Esta decisión supone una sobrecarga de tareas injustificada, añade presión a una función directiva ya de por sí saturada y demuestra la falta de compromiso de la Administración en materia de salud laboral", critica CCOO, y subraya: "Desde CCOO velaremos para que se cumpla con lo propuesto por la Inspección de Trabajo, con el objetivo de garantizar que el profesorado y el alumnado aragonés puedan desarrollar su labor dentro de la legalidad y en condiciones dignas de seguridad y salud", han señalado.

Por su parte, desde el Departamento de Educación subrayan que el Gobierno de Aragón "invierte en distintas actuaciones para tratar de mejorar el confort térmico de los centros educativos", y concretan que "en los últimos tres cursos se han invertido 8,6 millones y para este año 2025, hay una previsión de 1,8 millones".

Desde Educación explican también que en los proyectos de obra nueva y en la rehabilitación de las antiguas guarderías que se han transformado a Escuelas de Educación Infantil se están instalando sistemas eficientes de climatización que posibilitan frío y calor. Además, han indicado que "en los proyectos de nueva construcción, como medida de protección solar se colocan lamas orientables en las aulas que permiten optimizar su posición con la estación del año, regular y aprovechar la iluminación natural y proporcionar un sombreamiento adecuado a las estancias".

A ello se suma la instalación de toldos en centros escolares, que recuerdan que se financia o colabora a través de Servicios Provinciales, y un plan de climatización que se está desplegando en las aulas de dos años, que se presentará cuando comience el curso.