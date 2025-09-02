Localizan el cadáver de una anciana en avanzado estado de descomposición en un piso de Zaragoza

Los bomberos de Zaragoza y los agentes de la Policía Local han localizado este martes el cuerpo de una anciana en avanzado estado de descomposición. El cadáver se encontraba en su domicilio de la calle del Carmen, en el centro de la ciudad.

El aviso llegó por parte de los vecinos que llevaban bastantes jornadas sin saber sobre su paradero. Ha sido sobre las 18.30 cuando hasta el lugar han llegado los efectivos, tras recibir la comunicación sobre las 18.00 horas por parte de una vecina que es quien ha dado la voz de alarma.

Según han confirmado a este diario fuentes de la Policía Nacional, el cuerpo pertenece a una mujer nacida en el año 1938. En este momento todavía se desconocen las causas de la muerte. Los agentes que han localizado el cadáver han referido la presencia de insectos. Se calcula que en Aragón hay 73.000 residentes que pasan sus días sin compañía, el 61% mujeres.

Un Policía Nacional inspecciona la vivienda en la que encontraron a la mujer muerta y en avanzado estado de descomposición. / Jaime Galindo

Hasta el lugar se han desplazado, en primer lugar, bomberos de Zaragoza, junto a agentes de la Policía Local. Poco después, se ha incorporado al operativo la Policía Nacional, que ha accedido a la vivienda para realizar la investigación.

Algunos vecinos del portal y de los negocios cercanos han señalado que no conocían a la inquilina. El furgón de la Hermandad de la Sangre de Cristo se ha desplazado también a la calle del Carmen para retirar el cadáver.