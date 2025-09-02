Novedades en el ere de Covisian: comienza la negociación y bajan los despidos

La plantilla del centro de telemarketing (contact center) de Covisian en Calatayud encara un recorte menor al inicialmente anunciado. La comisión negociadora del expediente de regulación de empleo (ere) se ha constituido este martes, en un encuentro en el que la empresa ha entregado a los representantes sindicales más de 200 folios de documentación para justificar el ajuste laboral, derivado —según su versión— a la pérdida del contrato con MásMóvil (ahora integrado en MasOrange).

Lo más destacado de la reunión fue la reducción del número de afectados. De los 85 despidos planteados hace unos días se pasaría finalmente a 67, después de que la compañía eliminara de la lista a los trabajadores mayores de 50 años. Desde el Sindicato Obrero Aragonés (SOA) interpretan este movimiento no como un gesto de protección hacia los veteranos de la plantilla, sino como una forma de evitar los pagos que la empresa debería abonar a la Seguridad Social en virtud de los convenios para empleados de mayor edad.

La baza de la subrogación de la plantilla

El comité está compuesto por cinco delegados de CCOO y cuatro de SOA. Ambos sindicatos mantienen sus dudas sobre la justificación de las causas alegadas por la dirección. Desde SOA avanzaron que reclamarán más documentación y recordaron que el convenio estatal de telemárketing, en su artículo 20, establece la obligación de subrogar a la plantilla en caso de cambio de proveedor.

A preguntas de los representantes de los trabajadores, Covisian insistió en que el expediente no supondrá el cierre del centro de trabajo bilbilitano, que tras el ajuste seguiría con una plantilla cercana al centenar de empleados. La negociación se retomará en una nueva reunión prevista para el próximo 10 de septiembre.

Trayectoria del 'call center'

El centro de trabajo de Calatayud, anteriormente gestionado por GSS (Grupo Servicios de Soporte), fue integrado en el grupo italiano Covisian en mayo de 2023, tras un proceso de adquisición que culminó con la unificación de sus operaciones bajo una nueva marca.

GSS, y posteriormente Covisian, ha sido un pilar económico en la comarca bilbilitana, llegando a emplear hasta 500 personas en sus mejores momentos, incluyendo trabajadores contratados a través de empresas de trabajo temporal (ETT), con una mayoría de mujeres en su plantilla. La empresa, bajo su anterior denominación, ya cerró en 2018 el otro centro de trabajo que tenía en Ateca, donde llegó a emplear a 250 trabajadores.