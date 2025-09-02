Nueve colegios de Aragón estrenarán cocina in situ este curso: ya son cerca del 55% los que cuentan con este servicio en la comunidad

El curso comenzará con buen pie en al menos siete colegios públicos de Aragón. Son los que, después de muchos años de reivindicaciones, y según la previsión del Departamento de Educación, este lunes 8 de septiembre podrán estrenar sus cocinas in situ y dejar atrás el servicio de línea fría que ha generado tantas críticas por su calidad nutricional, entre otras cuestiones. Estos, y al menos otros cinco más, se sumarán a los centros de la comunidad que ya tienen cocina in situ, que son un 54,7% en la comunidad, es decir, más de la mitad.

La mayor parte de ellos se concentran en la provincia de Huesca. En concreto, en ella hay 47 colegios públicos de los 55 que tienen servicio de comedor que tienen cocina propia, lo que representa un 85%. En el caso de la de Teruel, 12 de los 24 centros con este servicio tienen cocina in situ (50%), mientras que en la de Zaragoza son 68 de un total de 153 los que cuentan con esta modalidad y no con línea fría o caliente (44,5%), según los datos del Departamento de Educación.

Además de los siete centros, hay al menos otros cinco que estaban (y están) comprendidos dentro del plan de mejora de comedores impulsado por el Departamento de Educación autonómico para este año lectivo 2025-2026 y que, aunque no podrán estrenarla la semana que viene, si lo harán en el futuro. Así lo ha explicado la consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, este martes en una visita a uno de los colegios que ha renovado su cocina: el Hispanidad de Zaragoza.

Más pronto que tarde lo harán el Marie Curie y el María Moliner de Zaragoza, en los que, según ha explicado Hernández, este martes, quedan pequeñas cuestiones por resolver. En el caso del primero, se está a la espera de instalar la nueva campana con sistema antiincendios, que se hará en los próximos días; y, en el segundo, la cocina está terminada y ahora se aguarda a que Endesa lleve a cabo una acometida nueva para dar servicio. Hasta que se pueda poner en marcha las cocinas in situ, se les dará línea caliente. Con todo, Hernández ha indicado que se confía en que la puesta en marcha de las mismas "no tardará mucho".

Además de estos nueve centros que tendrán cocina propia en un futuro próximo -Guillermo Fatás, Marie Curie, Lucien Briet, Parque Goya y María Moliner, en la capital aragonesa; Miguel Artazos, en Utebo; CEIP Los Albares, en La Puebla de Alfindén, y Cervantes, en Ejea de los Caballeros-, el plan de comedores de Educación también comprende proyectos para el colegio Catalina de Aragón, de Zaragoza, el Galo Ponte, de San Mateo de Gállego, y el Pintor Pradilla, de Villanueva de Gállego. Pero, como ya adelantó la consejera a finales de julio, sus cocinas propias no llegarán este septiembre y, según ha detallado este martes, tampoco lo harán este curso.

Según ha indicado, las obras de los mismos no comenzarán hasta el próximo junio, una vez terminado el curso escolar 2025-2026. El motivo del retraso de los dos primeros está en que, según ha indicado Hernández, "no pueden ponerse en marcha hasta que no termine el contrato con la empresa que lo tiene en su lote", pues el cambio de línea fría a cocina in situ supone una modificación que no se puede afrontar con el contrato actual. En cuanto al Pintor Pradilla, Educación ha concretado que ya "se ha actualizado ya el proyecto" y será el ayuntamiento quien, en colaboración con la DGA, impulse la transformación.

Aragón suma así al menos 12 colegios que, entre este curso escolar y el que viene, contarán con cocina propia. Al listado se añade otro proyecto más, también comprendido en el plan del Departamento de Educación para este curso, que es el de la cocina centralizada del Ensanche, en Teruel, que además de a este centro dará servicio a los alumnos de otros dos más: el Miguel Vallés y el Pierres Vedel. Hernández ha apuntado que, al tratarse de una cocina industrial y "potente", tiene unos "permisos y licencias más estrictos", lo que ha hecho que "haya costado más la licitación". Así, no estará en marcha este próximo lunes pero, según han detallado desde el departamento que dirige, la previsión es que sus obras comiencen en octubre y que duren en torno a tres meses.

Reconversión de más comedores

En total, el plan de comedores del Gobierno de Aragón beneficiará a cerca de 1.500 alumnos de colegios públicos de la comunidad. En estas instalaciones se cocinarán 260.340 menús al año, y cada una de ellas contará con un cocinero y un ayudante de cocina. La inversión total en las obras efectuadas ha superado los dos millones. La consejera ha remarcado que estos nueve proyectos han supuesto un "esfuerzo importante" para el Ejecutivo autonómico, pero ha asegurado que la intención es transformar más comedores los próximos años.

De hecho, Hernández ha desde el anuncio de este plan de transformación de comedores, Educación ha recibido nuevas solicitudes para transformar sus cocinas, unas peticiones que se suman a otras ya realizadas por algunos colegios años atrás. En concreto, ha apuntado que en Zaragoza hay registradas al menos cuatro. Por su parte, la directora del Servicio Provincial de Educación, María Jesús Cruz, ha explicado que se trata de ser "riguroso con las solicitudes en el tiempo", de forma que las de más antiguedad priman sobre las más nuevas; con el origen de la solicitud, que puede llegar desde las Ampas, desde el equipo directivo, etc., y con el número de alumnos que se van a ver beneficiados, entre otros puntos.