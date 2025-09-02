Un nuevo experimento pone en duda la presencia de materia oscura en el Laboratorio de Canfranc

Si los primeros resultados del experimento Anais de la Universidad de Zaragoza en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc publicados en 2019 ponían en duda los indicios de la existencia de materia oscura obtenidos por el experimento italiano Dama/Libra, los nuevos resultados correspondientes a 6 años de datos los refutan.

Así se desprende del nuevo estudio realizado por investigadores del Instituto Universitario de Investigación Centro de Astropartículas y Física de Altas Energías (IUI CAPA) de la Universidad de Zaragoza, y coordinado por María Luisa Sarsa Sarsa y María Martínez Pérez, codirectoras del experimento Anais.

Este nuevo resultado, publicado el 28 de julio por la prestigiosa revista científica 'Physical Review Letters', es de gran trascendencia y con un alto impacto en el ámbito de la física de astropartículas, y representa la culminación de dos décadas de trabajo de los científicos de la Universidad de Zaragoza.

Paralelamente, los resultados han sido presentados por María Martínez este mismo mes de agosto en dos importantes congresos internacionales, SUSY 2025 en California, Estados Unidos y TAUP 2025 en Sichuan, China.

Durante más de dos décadas, el experimento Dama/Libra, ubicado en el Laboratorio del Gran Sasso en Italia, ha afirmado detectar la materia oscura galáctica mediante la observación de una modulación anual en las tasas de detección de sus 250 kilos de detectores de yoduro de sodio. Esta modulación podría atribuirse al viento de materia oscura causado por el cambio en la velocidad relativa entre la Tierra --y los detectores ubicados en ella-- y las partículas de materia oscura distribuidas en el halo galáctico, debido al movimiento de la Tierra alrededor del Sol con un período de un año.

El gran enigma

La naturaleza de la materia oscura es uno de los mayores enigmas que afrontan en la actualidad la Cosmología, la Física de Partículas y la Astrofísica. No se puede explicar con ninguna de las partículas que constituyen el modelo estándar de la Física de Partículas, requiriendo la existencia de nuevas partículas hipotéticas en el marco de extensiones de dicho modelo, como pueden ser los WIMPs: partículas masivas que interaccionan débilmente.

Pese a los grandes esfuerzos experimentales realizados en el contexto internacional, no se ha podido detectar de forma directa esta materia oscura. Solo el experimento Dama/Libra mantiene una señal que no ha sido confirmada por ningún otro experimento, pero tampoco refutada porque la comparación es dependiente del modelo de partícula considerado y de la distribución de las partículas en el halo de nuestra galaxia.

Por primera vez, un experimento independiente, Anais-112, en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc, en España, utilizando detectores similares de yoduro de sodio, y tras analizar seis años de datos, proporciona resultados altamente significativos incompatibles con los de DAMA/LIBRA de manera independiente de los modelos de partícula y halo al utilizar el mismo material como detector, el yoduro de sodio.

Las profesoras María Luisa Sarsa y María Martínez han asegurado que "la señal observada por DAMA/LIBRA es totalmente compatible con la que se espera que produjeran partículas de materia oscura distribuidas en el halo de nuestra galaxia", con lo que "este resultado podría haber sido una puerta hacia nuevas teorías, fuera de los marcos establecidos". "Que otro experimento utilizando el mismo material como detector no observe nada descarta la interpretación en términos de materia oscura", han añadido las investigadoras, que han subrayado que "a fecha de hoy no hay ninguna explicación convincente del resultado".

En este punto, las codirectoras del experimento Anais están colaborando con investigadores italianos, americanos, coreanos y australianos con el objetivo de entender la observación de Dama/Libra que ha dejado de tomar datos a finales de 2024, por lo que están intentando que alguno de sus detectores pueda ser estudiado en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc.