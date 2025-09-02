¿Dónde tienen su patrimonio las grandes fortunas de Aragón?

El volumen de riqueza acumulada por las grandes fortunas de Aragón, aquellas obligadas a tributar por el impuesto de Patrimonio, ha experimentado un crecimiento del 40% en los últimos siete años. Según los datos más recientes de la Agencia Tributaria (AEAT), correspondientes al ejercicio fiscal de 2023, los 9.458 contribuyentes sujetos a este tributo declararon un patrimonio conjunto de 29.390 millones de euros. ¿En qué invierten los más ricos de la comunidad?

El patrimonio declarado en este impuesto refleja un incremento de 1.364 millones de euros respecto a 2022 (28.026 millones) y de 8.381 millones en comparación con 2016 (21.009 millones). Este aumento es especialmente notable si se considera que el número de declarantes se ha reducido drásticamente, en casi un 40% respecto a 2022, debido a la rebaja fiscal implementada por el Gobierno de Aragón tras la llegada del Partido Popular a la presidencia en 2023.

De las casas a los fondos de inversión

La reforma fiscal introducida hace dos años, que elevó el mínimo exento del impuesto de 400.000 a 700.000 euros, ha permitido que muchos contribuyentes con patrimonios inferiores queden exentos, reduciendo significativamente el número de declarantes. Sin embargo, la riqueza acumulada por los contribuyentes más acaudalados no solo se ha mantenido, sino que ha crecido de manera sostenida.

Al contrario de lo que podría pensarse, los bienes inmuebles representan solo el 16% del patrimonio declarado por las grandes fortunas aragonesas, lo que equivale a 4.698 millones. De este monto, el 97% corresponde a propiedades de naturaleza urbana, como viviendas, locales comerciales o garajes, mientras que el 3% restante se refiere a bienes rústicos, como fincas agrícolas o terrenos.

El grueso del patrimonio, un 79% del total (23.309 millones de euros), se concentra en el capital mobiliario, que ha crecido un 16% respecto al año anterior. Este segmento incluye una amplia variedad de activos financieros, entre los que destacan: acciones: 6.045 millones de euros, aunque han experimentado una ligera caída del 0,8% respecto a 2022, posiblemente debido a fluctuaciones en los mercados bursátiles.

En coches, joyas, pieles, arte y antigüedades,

Otros conceptos de capital mobiliario que destacan son los fondos de inversión, con 4.120 millones, con un 0,2% menos, lo que indica una cierta estabilidad en este tipo de activos. Le siguen los depósitos bancarios, con 2.124 millones, que registrado una caída significativa del 32%, probablemente por la búsqueda de alternativas de inversión con mayor rentabilidad en un 2023 donde los tipos de interés era más elevados.

En deuda pública se declararon otros 244 millones, con un incremento notable del 41%, lo que sugiere un interés renovado por activos considerados seguros, como los bonos del Estado.

El valor patrimonial de los seguros alcanza los 486 millones: 390 millones en seguros de vida y 96 millones en rentas temporales y vitalicias.

En coches, joyas, pieles, arte y antigüedades, los llamados bienes suntuarios, los ricos declararon tener 26,6 millones. En detalle, el valor de los objetos de arte y antigüedades que tienen en sus manos asciende a 5,1 millones, mientras que los vehículos, joyas o pieles de este grupo de exclusivos contribuyentes valen 21,5 millones.