Un popular supermercado abre en Aragón un nuevo local en un agosto frenético de expansión por España

Esta popular cadena de supermercados afianza su implantación en el territorio con 8 nuevos establecimientos

Estantes con cajas de huevos en un supermercado

Estantes con cajas de huevos en un supermercado / Jordi Otix

Luis Alloza

Una popular cadena de supermercados no ha perdido el tiempo en verano y en el mes de agosto ha ampliado su implantación en España con la apertura de ocho nuevos locales. Se trata de Covirán, la cooperativa de distribución con sede en Granada y fundada en 1961, que suma ya más de 2850 supermercados.

Así, las nuevas inauguraciones en los últimos 30 días se han producido en Andalucía (dos), Aragón, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Navarra, sumando, en conjunto, 1.480 m² de sala de ventas y 26 nuevos empleos.

Seis de las tiendas operan bajo el modelo Covirán Origen, orientado a establecimientos de menor tamaño con imagen renovada, tecnología eficiente y una apuesta por productos comarcales y pequeños productores. Los otros dos supermercados siguen el formato Covirán Plus, con espacios más amplios, soluciones tecnológicas avanzadas y una experiencia de compra que combina modernidad y proximidad.

Cinco de los supermercados están gestionados por emprendedores de origen chino, dos por socios de origen pakistaní y uno por un empresario bangladeshí. Esta diversidad, señala la compañía, refleja la capacidad del modelo cooperativo para integrar distintos perfiles y fortalecer el tejido empresarial local.

Detalle de las aperturas

  • 1 de agosto – Torrente de Cinca (Huesca). Covirán Origen de Mercat Balaguer S.L., 200 m², con secciones en libre servicio de carnicería, charcutería, frutería y panadería.
  • 1 de agosto – Lerín (Navarra). Covirán Origen de Liso Zhan S.L., 219 m², dos cajas y cuatro empleados.
  • 1 de agosto – Torremolinos (Málaga). Covirán Origen de Ullah Dilu Fysal, 120 m², con servicio a domicilio y horario extendido.
  • 1 de agosto – Corme (A Coruña). Covirán Origen de Supermercado Cabana de Bergantiños S.L., 150 m², con tres empleados y servicio a domicilio.
  • 15 de agosto – Tortosa (Tarragona). Covirán Origen de Rehan Alpa 2021 S.L., con cuatro empleados y fidelización a través del Club Familia.
  • 20 de agosto – Cubillos del Sil (León). Covirán Plus de Cubisu S.L., 234,8 m², tres empleados y formación online en Club Familia.
  • 22 de agosto – Chiclana de la Frontera (Cádiz). Covirán Origen de Fulushou Market S.L., 220 m², cinco empleados, secciones asistidas y horario extendido.
  • 22 de agosto – Gijón (Asturias). Covirán Plus de Iqbal Company 1996 S.L., 196 m², tres empleados, servicio a domicilio y horario comercial extendido.

Todas las tiendas incorporan servicios como secciones en libre servicio o asistidas, programas de fidelización, formación digital y, en varios casos, servicio a domicilio.

