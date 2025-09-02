Este es el sorprendente animal que han detectado por primera vez en Aragón

Un animal desconocido hasta ahora en Aragón ha hecho acto de presencia en la comunidad. Ha sido en la provincia de Teruel donde lo han detectado por primera vez, tras grabarle en varias ocasiones con unas cámaras instaladas.

Según ha comunicado Secem, la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos, la especie fue registrada el 11 de abril de 2025 en dos cámaras de fototrampeo diferentes, pertenecientes a dos proyectos de investigación distintos. De su hallazgo también se ha hecho eco Ansar, la Asociación Naturalista de Aragón.

El estudio del hallazgo ha sido elaborado por Mizar Torrijo-Salesa, Javier Sanz-Sánchez, Pablo Monroy-Martínez, Juan Matutano y Marta Canós-Burguete.

El animal detectado por primera vez se trata del meloncillo Herpestes ichneumon. Se trata de una especie que se encuentra ampliamente distribuida por el continente africano, alcanzando algunas regiones de Oriente Próximo por el este de su área de distribución, mientras que en Europa se distribuye únicamente en la península ibérica, según se desprende del estudio.

"Tras revisar las publicaciones más recientes y consultar las principales plataformas de ciencia ciudadana, esta cita representa el primer registro de la especie en la provincia de Teruel y también en la Comunidad de Aragón", recalcan los investigadores. "Esta nueva cita permite ampliar la información sobre la distribución de la especie en la península ibérica, y confirma, en concordancia con lo propuesto por otros autores, que el meloncillo se encuentra en expansión en nuestro territorio", añaden.

Una de las dos imagenes captadas por las cámaras. / SECEM

En el caso de su presencia en Teruel, se detectó el 11 de abril de 2025 en dos cámaras de fototrampeo diferentes, pertenecientes a dos proyectos de investigación distintos, localizadas próximas a un humedal cercano al río Jiloca. La primera foto se tomó a las 10.39 horas "durante un proyecto encaminado a confirmar la presencia de gato montés Felis silvestris Schreber en la zona", y que se desarrolló en los municipios de Caminreal, Torrijo del Campo y Blancas.

Por otro lado, la especie fue registrada de nuevo cuatro horas más tarde, a las 14.27 horas, por una cámara perteneciente al proyecto MOMAT de Monitorización de Mamíferos Terrestres impulsado por la Secem. "La proximidad de las cámaras y la diferencia horaria entre ambas observaciones hacen posible que se trate del mismo individuo, aunque no se puede descartar que sean ejemplares distintos", explican los investigadores.

El lugar donde se instalaron las cámaras corresponde a una zona de encinar propia del piso bioclimático supramediterráneo con carrascas Quercus ilex, intercaladas con sabina negral y guillomos en las zonas umbrías y húmedas. "La ampliación de los muestreos en la zona permitiría verificar si la especie está asentada en Teruel, así como su posible reproducción y abundancia. Aunque no se ha detectado la presencia de conejo Oryctolagus cuniculus, una de sus presas principales, sí se han observado micromamíferos y reptiles, habituales también en su dieta", añaden.