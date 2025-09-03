Más de 100 plazas de profesores interinos de Secundaria y FP quedan vacantes en Aragón tras el segundo llamamiento

Más de 100 plazas de profesores interinos de Secundaria y Formación Profesional (FP) en Aragón se han quedado vacantes tras el segundo llamamiento que ha tenido lugar este miércoles y que ha sido el último antes del regreso a las aulas el próximo lunes. La convocatoria ha ido dirigida a los candidatos que suspendieron las oposiciones de Educación del pasado 21 de junio, en una prueba que se saldó con un resultado "sangrante" a ojos de sindicatos educativos y aspirantes. Según las cifras ofrecidas por el Departamento de Educación el pasado jueves, para este miércoles había convocadas 462 plazas para ESO y FP.

En concreto, de las más de 460 plazas de interinos de Secundaria y FP ofertadas, y en base a los datos publicados por el portal de Educación, 104 se han quedado sin adjudicar en esta segunda convocatoria. Y la gran mayoría, en torno a 80 según las estimaciones de CGT y los cálculos de este diario, pertenecen a FP. Muchas de las mismas se concentran en Sistemas y Aplicaciones Informáticas (29), y otras tantas en Instalaciones Electrotécnicas (18).

En el caso de Secundaria, en este segundo llamamiento han quedado sin cubrir dos vacantes de Matemáticas y solo una de Lengua Castellana y Literatura. Toda una serie de materias, las de Formación Profesional y las de Secundaria, que de un tiempo a esta parte ha costado cubrir debido al déficit de docentes que sufre Aragón y el país en su conjunto.

Además de estas, la convocatoria recoge también materias de otras enseñanzas como las musicales del conservatorio. En el de Zaragoza, se han quedado 3 sin cubrir, mientras que en los de Teruel (José Peris Lacasa y Teruel) han sido 4. En Huesca, 1.

Si se hace una distinción por provincias, y según las estimaciones realizadas por este diario en base a los datos públicos de Educación, en la de Zaragoza se han quedado vacantes un total de 56 plazas, de las que cerca de una treintena (27) son de la capital. En la de Huesca han sido 26 (9 en la ciudad) y, en la de Teruel, 22 (5 en la ciudad).

Este llamamiento de interinos llega después de otro que tuvo lugar a principios de mes de agosto y que ya se saldó con 200 plazas de profesores interinos de Secundaria y FP sin cubrir. De las mismas, un 8,5% pertenecían a materias de ESO. Y esta primera convocatoria tuvo lugar tras unas oposiciones de Educación dejaron como resultado casi 300 plazas sin cubrir.

Ya entonces, sindicatos y candidatos apuntaron que los supensos "masivos", que consideban que se dieron porque, entre otros motivos, los aspirantes no pudieron conocer de forma previa al examen los contenidos de las rúbricas a los que se debían ajustar, dificultaban todavía más la posibilidad de estabilizar personal en un momento en el que se vive una falta de profesorado en el país en general que también sufre Aragón. La situación vuelve a preocupar entre las organizaciones sindicales como CGT, que ven que, como ya se hizo el curso pasado y con el curso escolar ya encima, el Departamento de Educación tendrá que recurrir a medidas extraordinarias que consideran "parches".

Desde el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón recuerdan que este es un problema que se arrastra desde hace varios cursos y que, en consecuencia, desde el Ejecutivo autonómico se han tomado "todas las medidas posibles para garantizar la educacion de los alumnos aragoneses". En esta línea, han indicado que este curso se volverán a poner en marcha las acciones extraordinarias que ya se llevaron a cabo el curso pasado para paliar esta situación, como sacar plazas de interinos para alumnos que hayan cursado el máster del profesorado y, si continúan las vacantes, se ofrecerán de forma excepcional a estudiantes que no hayan terminado esta formación.

Además, desde la DGA recuerdan que ya se solicitó al Ministerio de Educación que "lidere medidas" para paliar esta falta de docentes, como la solicitud que los maestros de Primaria puedan impartir Lengua Castellana y Matemáticas en 1º y 2º de Secundaria. Según apuntan, no han recibido respuesta a esta misiva y volverán a realizarla con el ánimo de recibir una respuesta a esta situación que, subrayan, afecta a otras muchas comunidades autónomas además de a Aragón.