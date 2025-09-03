Más de 50 millones de inversión y 14.000 alumnos afectados: el transporte escolar de Aragón renueva el contrato

El Consejo de Gobierno ha autorizado un plurianual de 53,13 millones de euros para la futura contratación de los servicios de transporte escolar desde enero de 2026 a junio de 2028 en toda la comunidad autónoma de Aragón. Este servicio, que está regulado por una orden de 2013, se presta a través de rutas establecidas mediante contratos, convenios y reserva de plazas en líneas regulares, entre otras.

No obstante, la Ley de Presupuestos de 2023, prorrogada para 2024, y ante la entrada en vigor del nuevo mapa concesional, estableció que a partir de entonces la Administración efectuara la prestación de este servicio "con carácter prioritario utilizando los servicios públicos regulares y permanentes de viajeros por carretera". En las rutas en las que esta situación no resulta posible, porque el alumnado está en etapas educativas tempranas, porque no hay plazas disponibles suficientes o por ser desaconsejable la ocupación de plazas por alumnado transportado, los Servicios Provinciales de Educación continúan contratando administrativamente las rutas.

En el último curso, con más de 14.000 alumnos transportados y más de 600 rutas, y ante la incertidumbre en los precios, las licitaciones desiertas de contrataciones anteriores, la progresiva implantación del mapa concesional y con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio, se ha tenido que recurrir a prórrogas, contratos menores y acuerdos con empresas de transporte regular.

Tres contratos, uno por provincia

Para corregir esta situación excepcional y ordenar las rutas y sobre todo garantizar una solución estable y sostenible en el tiempo, desde la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación se ha impulsado la coordinación y preparación de tres grandes expedientes de contratación, uno por cada provincia y con lotes que agruparán varias líneas de un ámbito geográfico similar.

Con el objetivo de incentivar la participación empresarial y ajustarse a la realidad del mercado, se propone una contratación con un periodo inicial de 12 meses, con la posibilidad de prórrogas semestrales hasta un máximo de 18 meses adicionales, que terminarán en junio de 2028.

También se ha hecho un esfuerzo por el recalculo de la necesidad de compra de billetes y licitación de rutas de contratación administrativa, teniendo en cuenta además de la progresiva implementación del mapa concesional, las dificultades en planificación de las plazas necesarias, dada la tardía y desigual comunicación por parte de los centros escolares de sus datos de escolarización y de las necesidades de servicio detectadas, muy cambiantes por la volatilidad de la implantación de población en el ámbito rural.

Esta reserva de plazas se practicará cada curso escolar en expedientes particulares para cada ruta.

Además de ello, se ha incorporado un incremento de entre el 2%, en el caso de Zaragoza, y el 3%, para Huesca y Teruel, sobre la estimación inicial del gasto plurianual para cubrir posibles ajustes en las rutas durante la vigencia de los contratos, derivadas de los datos de escolarización definitiva y de la alta variabilidad en la matriculación del alumnado en zonas rurales.

Por provincias, se ha previsto un gasto de 25,2 millones para Zaragoza, 14,5 millones para Huesca -que no incluyen el gasto derivado de los convenios suscritos con las comarcas altoaragonesas de Sobrarbe, Ribagorza, La Jacetania y Alto Gállego- y 13,3 millones en el caso de Teruel.