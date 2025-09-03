Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se devela el 'salvaje' anuncio que Jhonny Depp rodó en Teruel para Dior

La casa de moda francesa ha hecho público el spot a través de sus redes sociales

Se devela el 'salvaje' anuncio que Jhonny Depp rodó en Teruel para Dior.

Se devela el 'salvaje' anuncio que Jhonny Depp rodó en Teruel para Dior. / INSTAGRAM / @DIORBEAUTY

Paula Marco

Zaragoza

Tras casi seis meses de espera, ya se ha estrenado el anuncio que Johnny Depp grabó en Teruel el pasado mes de marzo para Dior. El actor, un puma y el espectacular paisaje de la Rambla de Barrachina —un entorno que muchos comparan con el Gran Cañón del Colorado— son los protagonistas de este spot, que ha sido compartido en redes sociales por la casa de moda francesa y del que también se ha hecho eco la Teruel Film Commission.

Se trata de una nueva campaña de Dior Sauvage Elixir, la fragancia de la firma de lujo para la que Depp ya ha prestado su imagen en anteriores ocasiones. El rodaje se llevó a cabo en el mes de marzo en Villaspesa, barrio de la capital turolense que se transformó en un gran plató de cine para filmar la pieza publicitaria.

La llegada del protagonista de películas como 'Piratas del Caribe' y 'Charlie y la fábrica de chocolate' al aeropuerto de Teruel y su presencia durante varios días en la ciudad del Turia despertó una gran expectación entre vecinos y medios locales. Desde entonces se especuló con la participación de animales exóticos en el anuncio, algo frecuente en las campañas de la maison francesa.

Así es el spot

El anuncio arranca con una espectacular vista aérea de la Rambla de Barrachina, también conocida como el 'Cañón Rojo'. Después, se muestra al actor descansando sobre una roca con su habitual estilo bohemio. La aparición de un puma en escena marca el inicio de la acción. Depp se levanta, coge una piedra y hace tres marcas sobre la roca, simulando las garras del animal.

“En lo salvaje, todo está siempre frente a ti”, afirma la estrella de Hollywood mientras contempla junto al felino el impresionante paisaje turolense, cuyos tonos rojizos sirven de fondo para la imagen final del perfume.

La relación de Johnny Depp con Aragón

No es la primera vez que el actor recala en tierras aragonesas para rodar anuncios o películas. En el año 2000, Johnny Depp rodó en el Monasterio de Piedra (Zaragoza) algunas escenas de 'El hombre que mató a Don Quijote', proyecto del director Terry Gilliam (Monty Python). Aquellas secuencias, grabadas junto a la cascada de La Caprichosa, nunca llegaron a ver la luz debido a los problemas de producción que sufrió la película.

En esta ocasión, el desenlace ha sido distinto. Gracias a la presencia internacional de Dior y el impacto que siempre generan sus campañas publicitarias, el paraje turolense tendrá la oportunidad de mostrarse y ser conocido en numerosos países. Solo en Instagram, la publicación de Dior Beauty acumula 1,2 millones de visualizaciones y más de 111.000 'me gusta'.

