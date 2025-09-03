Aragón busca la recualificación tecnológica de los trabajadores con un plan de 8 millones: estos son los objetivos

El Consejo de Gobierno de Aragón ha autorizado este miércoles el gasto de carácter plurianual y la convocatoria del año 2025 de las subvenciones para el desarrollo del Plan WAVE PLUS Ocupados, dotado con 8 millones de euros y destinado a la actualización de las competencias laborales y mejora de la empleabilidad de las personas trabajadoras prioritariamente ocupadas de Aragón, a través de acciones de Formación Profesional para el Empleo, principalmente de carácter tecnológico y digital, pertenecientes al Catálogo formativo del Servicio Públicos de Empleo Estatal (SEPE).

Es la primera de las convocatorias del Plan WAVE PLUS previstas para este año y se estima que el número de acciones formativas será en torno a 925 en total, y el número de participantes que podrán realizarlas, entre modalidad presencial y online, superará los 20.000, ha informado el Gobierno de Aragón.

La convocatoria atiende a los diversos sectores de la actividad económica y laboral y, especialmente, aquellos que integran un mayor número de trabajadores y los que poseen un componente principalmente tecnológico y digital.

Las especialidades formativas previstas se impartirán tanto en modalidad presencial como on-line. En esta edición, pueden solicitarse hasta un total de 1.186 modalidades distintas de especialidades formativas, dirigidas de manera directa y específica a adquirir o mejorar aquellos conocimientos concretos que precisan las personas de los diversos sectores de actividad existentes.

Prevención de riesgos laborales

Además de un importante número de acciones formativas de carácter transversal a todos los sectores de la actividad económica, también se desarrollarán acciones formativas pertenecientes a sectores en los que se concentran un mayor número de trabajadores y un importante volumen de la actividad económica, así como relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

Los cursos se impartirán desde diciembre de 2025 a octubre de 2026. Se desarrollarán desde el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem), integrado en el Departamento de Empleo, Ciencia y Universidades, en colaboración con centros de formación acreditados para la impartición de las distintas especialidades formativas convocadas y que sean objeto de adjudicación. WAVE PLUS es un programa formativo que sigue avanzando en la capacitación de las personas, tanto ocupadas como desempleadas, en competencias tecnológicas y digitales en aras de una mayor y mejor empleabilidad.