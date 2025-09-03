Aragón dará más de 1.000 millones a la educación concertada en los próximos seis años

El Gobierno de Aragón ha aprobado el gasto plurianual destinado a los centros privados y concertados de la comunidad, que recibirán 1.013 millones de euros en los próximos seis cursos escolares, tal y como ha comunicado la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Así, la escuela concertada recibirá, de media, 168 millones de euros por curso, aunque esta cuantía puede actualizarse o ampliarse año tras año, en función de las "necesidades" y de la evolución de los costes, según han confirmado desde el propio Ejecutivo aragonés.

Mar Vaquero ha explicado que esta cuantía es "una previsión inicial, ya que a lo largo de los años se podrán llevar a cabo variaciones en función de las necesidades de la educación concertada".

En la semana previa al inicio del curso en los colegios de la comunidad, el Gobierno de Azcón vuelve a mostrar su compromiso con la educación concertada, que forma parte de uno de los compromisos electorales del PP, así como de sus socios de investidura y de Gobierno, como el Partido Aragonés.

En concreto, estos más de mil millones corresponden al gasto derivado de la resolución de acceso, renovación y modificación de conciertos educativos entre este curso y el 2030-2031, e incluye todos los niveles de enseñanza, Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial.

Un incremento por la "actualización de los costes"

El plurianual responde a la actualización de los módulos de concierto, cuya cuantía fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado -en este caso, la de 2023-. Por su parte, la Ley Orgánica de Educación la que regula los módulos, con tres componentes: salarios de personal docente, antigüedad -gastos variables- y otros gastos. Así, según los datos aportados por el propio Gobierno, el contrato pasa de los 971 millones anteriores a 1.013 millones, esto es, poco más de un 4% más.

El módulo de gastos de personal comprende los salarios y las cotizaciones por cuota patronal a la Seguridad Social y el módulo de gastos variables incluye el pago de los conceptos de antigüedad del personal docente de los centros privados concertados, los derivados del ejercicio de la función directiva docente y el pago de las obligaciones derivadas del ejercicio de las garantías reconocidas a los representantes legales de los trabajadores. En cuanto al tercer componente, comprende el gasto corriente de los centros y su personal administrativo.

La DGA contratará a 40 nuevos técnicos de Educación Infantil

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la contratación de 40 nuevos técnicos de Educación Infantil, que se distribuirán entre la cobertura de plazas de nueva creación en las aulas de 2 años y el refuerzo de las escuelas infantiles de titularidad pública. De los nuevos 40 puestos, veinticinco se trasladarán a las aulas de escolarización anticipada abiertas por el Ejecutivo autonómico el curso pasado y otros 15, a reforzar el personal de las escuelas de Educación Infantil.

De estos 25, doce llevarán a cabo su labor en centros de Zaragoza y provincia, en el CRA Orba, CEIP Supradiel, CEIP Josefa Amor y Borbón, CEIP Río Ebro, CEIP Agustina de Aragón, CEIP El Espartidero, CEIP Antonio Martínez Garay, CEIP Cándido Domingo, CEIP Miguel Artazos, CEIP Cesáreo Alierta, CEIP Doctor Azúa y CEIP Calixto Ariño-Hilario Val. Siete irán a centros de la provincia de Huesca con aulas de dos años, el CEIP Alcoraz, CRA Albeos, CRA Arco Iris (uno por cada sección de Pomar de Cinca, Pueyo de Santa Cruz y Castejón del Puente), CRA Candeleta y CEIP San Gregorio. Y seis en Teruel, el CRA de Muniesa, CRA Goya, CEIP Antonio Gargallo, CEIP Sarrión, CRA Maestrazgo-Gúdar y el CEIP Villa de Utrillas.

Otros 15 técnicos de educación infantil reforzarán las plantillas de las escuelas de Monsalud, Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de la Oliva, Nuestra Señora de San Lorenzo, Nuestra Señora de la Alegría, Santo Ángel Custodio, La Paz, Nuestra Señora del Carmen, San Antonio de Padua, Aragón y Santa María del Pilar.