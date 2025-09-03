Aragón denuncia los "bulos" y las "trápalas" de la ministra Montero sobre la quita de la deuda

Un día después de que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto de ley para la condonación de la deuda de las comunidades autónomas, el Gobierno de Aragón ha vuelto a rechazar esta fórmula por la que las cuentas autonómicas podrían liberarse de más de 2.000 millones de euros de deuda, según los cálculos del Gobierno de Pedro Sánchez.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón ha cargado contra la medida y ha denunciado que, las explicaciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la utilización de los intereses para gastos sociales no se corresponden con la realidad. "Es un bulo", ha denunciado.

"¿Qué te vas a esperar de -la ministra de Hacienda, María Jesús- Montero? Una trápala, intentar engañar o intentar decir lo que no es cierto", ha asegurado el consejero aragonés en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En ese sentido, ha recordado que no es el Gobierno de Aragón el que ha dicho que no se podía gastar el ahorro de intereses en gasto social, sino que lo decía la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y "el propio anteproyecto publicado en la página web del ministerio". La propia ministra Montero acusó ayer al PP, a su vez, de usar "bulos" sobre este tema e insistió en que "no da igual no acogerse a esta condonación", precisamente, porque, según ella, se liberarían recursos para gasto social.

Bermúdez de Castro ha sido tajante. "Si no modifican la regla de gasto, no se va a poder gastar en gasto social, por mucho que lo ponga un documento del Gobierno. Por algo muy sencillo: cuando tienes un dinero que gastas en intereses, no computa en la regla de gasto; si ese dinero ya lo puedes dedicar a gasto social, computa en la regla de gasto. Por tanto, si no cambia la regla de gasto, no se va a poder cambiar", ha explicado.

Aragón pide una reforma del sistema de financiación autonómica

El Gobierno aragonés sigue rechazando acogerse a la quita de la deuda, tal y como está planteada en la actualidad. Bermúdez de Castro ha reiterado que el Gobierno de Aragón sigue pensando "lo mismo" que pensaban "en enero o febrero": que "todo lo relativo a la deuda se tiene que hablar dentro de la reforma del sistema de financiación".

El consejero de Hacienda ha asegurado que el Gobierno autonómico "está en disposición de sentarse en una mesa a llegar a acuerdos con todas las comunidades y con el Gobierno central sobre un nuevo sistema de financiación" y que en todo ello se incluya lo relativo a la deuda, como otras cuestiones relacionadas con la financiación. Y ha recordado el argumento esgrimido por el presidente Jorge Azcón en el inicio del curso político: "Los aragoneses no dejamos de pagar esa deuda, se paga en otro presupuesto", ha señalado.

"Es más, antes pagábamos una cantidad y ahora vamos a pagar mucho más porque en esos Presupuestos Generales del Estado vamos a pagar la deuda catalana, la deuda andaluza, la deuda valenciana, la deuda gallega y la deuda de Castilla y León", ha ahondado, en línea con el principal argumento de los populares al rechazar esta condonación.

En definitiva, el titular de Hacienda ha considerado que la quita de la deuda es "simplemente un acuerdo para mantenerse en el Gobierno unas semanas más" y que, en todo caso, todavía es un anteproyecto de ley, que deberá seguir su trámite parlamentario.