¿Por qué Aragón ha perdido 6.100 ‘ricos’ si la economía va tan bien?

El número de aragoneses que declaran el impuesto de Patrimonio, que afecta a menos del 1% de la población que cuenta con mayores recursos económicos, se ha reducido de forma drástica. Los contribuyentes de este tributo han caído a cerca de la mitad de un año para otro --un recorte del 39,4%--, lo que se traduce en 6.141 declarantes menos. La cifra total ha quedado en 9.458 cotizantes en el ejercicio fiscal de 2023 -que se abona en 2024- frente a los 15.599 de la campaña anterior. Este descenso ha impactado directamente en las arcas autonómicas, que han visto mermados sus ingresos por este concepto.

Así lo pone de relieve la última estadística sobre el impuesto publicada este martes por la Agencia Tributaria (AEAT). Se trata de un tributo estatal, pero cuyas competencias, gestión y recaudación están cedidas por completo a las comunidades autónomas, de manera que estas pueden aplicar reducciones, modificar la tarifa y aprobar deducciones y bonificaciones.

El fuerte descenso no se debe a una súbita perdida de grandes fortunas en la comunidad autónoma, algo que resultaría chocante en un contexto de bonanza económica, con un crecimiento del PIB del 2,6% en 2023 y con niveles récord de empleo, riqueza e inversión. El PIB, por ejemplo, creció un 2,6% en 2023. La causa principal radica en el paquete de medidas fiscales impulsado por el Gobierno de Aragón en el primer año de mandato de Jorge Azcón.

Los efectos de la rebaja fiscal de 2023

El Ejecutivo autonómico, formado por PP y Vox al inicio de la legislatura, elevó el mínimo exento de 400.000 a 700.000 euros. Esta medida alineó a Aragón con el umbral establecido por la mayoría de las comunidades autónomas, dejando atrás su posición como una de las regiones con mayor presión fiscal en este tributo.

El cálculo del tributo se hace contando el valor de todas las posesiones, restando el importe de sus deudas y quedando excluida la vivienda habitual (hasta los 300.000 euros iniciales), los planes de pensiones y los bienes empresariales o profesionales (el valor de un negocio). Además de estas exenciones, está bonificado al 99% para las personas con discapacidad.

Esta rebaja fiscal ha beneficiado a los cerca de 16.000 contribuyentes que declaraban el impuesto en ejercicios anteriores, ya sea porque han quedado exentos de pagarlo o porque han visto reducido el importe a abonar. Sin embargo, la medida ha tenido un coste para la hacienda autonómica. Según los datos de la AEAT, la recaudación por el impuesto de Patrimonio cayó un 21,4%, pasando de 55,4 millones de euros que se ingresaron por el ejercicio fiscal de 2022 a 43,6 millones en el de 2023, lo que supone una pérdida neta próxima a los 12 millones (11.843.060 euros).

Además, la caída en la recaudación (-21,4%) es significativamente inferior a la disminución en el número de declarantes (-39,4%). Esto se explica por dos factores principales. Por un lado, el crecimiento de las fortunas de los contribuyentes más ricos, cuya riqueza sigue aumentando. Y por otro, el hecho de que la elevación del mínimo exento afecta principalmente a los patrimonios más bajos, dejando intacta la contribución de los más acaudalados.

Crecimiento del patrimonio declarado

Pese a la reducción de declarantes, el valor total del patrimonio declarado en Aragón ha crecido de forma notable. En 2023, los 9.458 contribuyentes que presentaron el impuesto declararon un patrimonio conjunto de 29.390 millones de euros, un 4,9% más que los 28.026 millones de 2022, según la Agencia Tributaria. Esto supone un incremento de 1.364 millones de euros en un solo año.

El patrimonio medio por contribuyente alcanzó los 2,9 millones de euros, y el total declarado representa el 84% del PIB autonómico, un indicador que refleja la elevada concentración de riqueza en este grupo.

El aumento del patrimonio declarado se debe, en gran medida, al incremento del valor del capital mobiliario (acciones, fondos de inversión, depósitos) y de los bienes inmuebles, que han experimentado una revalorización significativa en los últimos años.

Historia y evolución del impuesto

El impuesto de Patrimonio, cedido a las comunidades autónomas, se creó en 1977 como un tributo extraordinario. Entre 2008 y 2010, dejó de aplicarse a nivel nacional, pero tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, se recuperó en 2011 con el objetivo de aumentar la recaudación en un contexto de crisis económica. Desde entonces, su vigencia se ha prorrogado anualmente a través de los Presupuestos Generales del Estado, hasta consolidarse de manera permanente en los de 2020.

La rebaja fiscal aplicada en 2023 ha generado un debate sobre el equilibrio entre la atracción de inversión y el mantenimiento de los ingresos públicos. Mientras el Gobierno autonómico defiende que estas medidas fomentan el crecimiento económico y la competitividad territorial, los partidos de izquierdas advierten sobre el impacto en la capacidad de financiación de servicios públicos.