Azcón calcula que el beneficio fiscal de los centros de datos permitirá construir "38 colegios nuevos cada año" o "tres o cuatro hospitales comarcales"

El Gobierno de Aragón espera que la inversión en centros de datos transforme la realidad económica de la comunidad. Así, el presidente Jorge Azcón ha resaltado durante la presentación del informe de la fundación Basilio Paraíso que la construcción de estos complejos supone un impacto económico y una inyección de capital "sin precedentes" que favorecerá "la etapa de mayor prosperidad económica" que ha vivido la comunidad.

El dirigente ha señalado que estas previsiones plantean retos importantes, como garantizar la llegada de la mano de obra suficiente, al tiempo que ha animado a la fundación a divulgar los resultados de este informe y a realizar un esfuerzo "pedagógico" por dar a conocer los datos a la sociedad. "La sociedad aragonesa tiene que prepararse y ser conscientes de que viene un cambio sin precedentes", ha anunciado.

Con la vista puesta en las cifras de inversión que calcula el informe, Azcón ha indicado, sin precisar si es un programa electoral, que con los cientos de millones de euros fiscales que se van a poder obtener anualmente en Aragón se podrían construir, al año, "38 colegios de primaria más", "tres o cuatro hospitales comarcales", "40 kilómetros nuevos de carreteras", poner en marcha "aproximadamente 1.800 viviendas protegidas" o construir "hasta 49 centros de salud".

Además, el presidente popular ha dicho que el impacto económico, el crecimiento y los puestos de trabajo van a tener una repercusión directa en los ingresos fiscales de forma que se puedan "mejorar sensiblemente" la calidad de los servicios públicos.

El dirigente ha insistido en que la cantidad de inversión "es estratosférica", calculada en una primera fase en 44.300 millones de euros globales, y que va a tener un impacto enorme en la economía. "Estamos ante nuevos retos y tenemos que lograr que en los sucesivos anuncios sepamos actualizar las previsiones", ha dicho.

Azcón ha pedido "un estudio más amplio" sobre los cambios que se avecinan, pues calcula que la inversión anunciada en la comunidad supera los 54.000 millones de euros, repartidos en el sector de la automoción, en el agroalimentario o en los sectores logísticos.

Alegaciones al Real Decreto

De forma paralela, Azcón ha anunciado que presentará alegaciones al Real Decreto por el que se regula la eficiencia energética y la sostenibilidad para los centros de datos, aunque ha defendido que la práctica totalidad de los que está previsto implantar en la comunidad "cumple los requisitos e incluso mejoran los estándares de calidad" del decreto.

Y ha mostrado su inquietud por los obstáculos que pueda tener el desarrollo de los centros por parte de la Administración central. El presidente ha indicado que trasladó antes de las vacaciones estivales de forma telefónica a la vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz, la necesidad de contar con la planificación de las inversiones de la red eléctrica en Aragón y de la resolución de los concursos de energía para que las inversiones se pongan en marcha porque, sin ello, las obras se retrasan o no pueden empezar. El resultado es, según Azcón, que le pidieron "tranquilidad y paciencia".

Ahora reclama de nuevo que se activen esos trámites. "Ha pasado el mes de agosto sin avances pero espero que el ministerio cumpla con el trabajo tanto en el diseño de las inversiones para la red de energía para los centros de datos como en los concursos", ha concluido.