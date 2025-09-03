La Cámara de Comercio pide "un fondo de inversión público" para dinamizar la economía aragonesa ante las inversiones tecnológicas

Las inversiones tecnológicas anunciadas en Aragón deberán ser una palanca para la transformación económica de la comunidad. Al menos, esa es una de las propuestas que realiza la fundación Basilio Paraíso en su informe sobre el impacto de los centros de datos. La entidad, dependiente de la Cámara de Comercio de Zaragoza plantea la constitución de un fondo de inversión pública, nutrido a partir de los ingresos fiscales y tasas derivados de la implantación y operación de las nuevas infraestructuras.

Este fondo tendría como finalidad canalizar la totalidad o una parte de dichos recursos hacia proyectos orientados a la transformación digital del territorio, de forma que los beneficios generados por la actividad de los centros se traduzcan en mejoras estructurales y sostenibles para todo Aragón.

La fundación señala que el fondo debe configurarse "como un verdadero instrumento de impulso de la digitalización de la economía aragonesa", orientado a movilizar proyectos que fortalezcan la innovación, la I+D+i y la transferencia entre las empresas y los centros educativos. Esto permitiría atraer "nuevas inversiones en torno a la economía del dato" y su función sería "actuar como palanca para acelerar la transformación digital del tejido productivo, reforzar la competitividad de las pymes y extender las capacidades tecnológicas en todo el territorio".

Además, la Cámara de Comercio reclama "una hoja de ruta" que permita "asegurar una vertebración territorial que extienda los beneficios a toda la comunidad" y piden que se tengan en cuenta las infraestructuras necesarias en los ámbitos hídrico, eléctrico y de conectividad.