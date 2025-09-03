Los centros de datos prometen 9.000 nuevos empleos estables y consumirán más de la mitad de la electricidad de Aragón

Los centros de datos prometen transformar la economía aragonesa. Al menos así se establece en el informe que la fundación Basilio Paraíso ha presentado este miércoles en la Cámara de Comercio de Zaragoza. La entidad calcula que habrá 9.000 empleos estables cuando esté completo su desarrollo, pero avanza más de 136.000 puestos de trabajo en su fase de construcción hasta 2035. Además calcula que tendrán una demanda energética de más del 50% del total de la comunidad y se espera una inversión de 47.000 millones de euros que posicionará a Aragón como el tercer mayor mercado de data center de toda Europa.

El informe calcula un importante beneficio de estos negocios en materia de fiscalidad, augurando unos ingresos de entre 277 y 392 millones de euros para los ayuntamientos de los municipios en los que se instalen.

El presidente de la fundación, Jorge Villarroya, ha indicado que Aragón ya es un polo de desarrollo en estos "cerebros físicos" de la economía digital del mundo actual. El territorio compite por ser el más importante hub en el sur de Europa. Para la entidad, las cifras son "realistas, serias y rigurosas", aunque la situación puede cambiar por las decisiones administrativas y las previsiones de los promotores.

El estudio, realizado por Óscar Lobera, diferencia este impacto económico en dos partes. Por un lado, durante la fase de construcción hasta el año 35. En el año pico de trabajo se habla de que la inversión podría equivaler al 16,8% del PIB actual de Aragón. Y una vez consolidados esperan que el 41% de la producción generada se transforme en riqueza efectiva, en forma de salarios, beneficios empresariales e impuestos netos.

Lobera ha precisado, en todo caso, que existen muchos tipos de centros de datos y modelos de negocio diferenciados.

Los impulsores del informe destacan que estos datos económicos tienen un impacto energético y social considerable. La demanda de electricidad podría superar el consumo actual de la comunidad y la ocupación de más de 1.100 hectáreas agrícolas supondrá un importante cambio en el uso de los suelos.

Villarroya ha reclamado realizar un estudio en profundidad que permita dimensionar y gestionar la demanda laboral, sobre todo en los picos de construcción. Y piden crear un fondo de inversión público que permita convertir la llegada de los centros de datos, por sus beneficios fiscales, en "auténticos dinamizadores e impulsores de la transformación digital de la economía aragonesa".