La DGT se pone las botas en Aragón: esta es la multa 'estrella' con más de 130.000 denuncias

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recaudado más de 500 millones de euros en multas en 2024 según ha revelado en las últimas horas una radiografía realizada por la organización de defensa de los conductores (AEA). Se trata de la recaudación más alta de los últimos diez años.

Aragón ha sido la segunda comunidad autónoma donde más se han incrementado las denuncias respecto al 2023 (26,0%) solo por detrás de La Rioja (64,4%). Durante el pasado año, la DGT formuló en las carreteras aragonesas un total de 215.741 denuncias.

El informe también recogen cuáles son las multas más comunes en toda España. El exceso de velocidad lidera el ránking de las sanciones impuestas por la DGT en 2024 con 3.440.530 denuncias, estando presente en 2 cada 3 infracciones, incrementándose en un 4,10%. Le siguen las infracciones por no haber pasado la ITV o ser esta desfavorable (599.202), conducir sin carnet, conducir utilizando el móvil (101.023), y no utilizar el cinturón de seguridad (100.766).

Como dato positivo, AEA destaca en su informe la reducción en un 10,51% de las denuncias por no hacer uso del casco o por conducir superando la tasa de alcohol permitida (-5,83%), así como las formuladas por rebasar un semáforo en rojo (-22,52%).

Las multas más habituales en Aragón

Los infracciones más cometidas por los conductores en Aragón son las mismas que a nivel nacional. La multa más habitual es ser 'cazado' por un radar de velocidad fijo (111.295 denuncias) por delante de circular a más velocidad permitida y que te pille un radar de velocidad móvil (28.894).

El podio de las infracciones lo completan 19.167 denuncias por no tener en regla la ITV, aunque el número de conductores denunciados por este hecho en la comunidad ha bajado un 0,05% respecto a 2023. La infracción que más ha aumentado de un año a otro son el uso de dispositivos visuales al volante con 418 denuncias por las 178 de 2023.

Cabe recordar que en Aragón que se ha colado en el top 50 radares que más multan en España. El radar que más denuncias ha registrado en Aragón se encuentra en el kilómetro 165 de la A-23, en la provincia de Teruel. El número de sanciones recogidas por este dispositivo asciende hasta las 11.406, más del doble que en 2023 cuando contabilizó 5.196.

Tipo de infracción y número de multados en Aragón