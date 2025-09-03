Educación invertirá 6,4 millones en el aulario y el gimnasio del colegio Valdespartera III

El Consejo de Gobierno ha autorizado al Departamento de Educación, Cultura y Deporte un gasto anticipado y plurianual de 6,4 millones de euros para la construcción del aulario de Secundaria y un gimnasio abierto en el CPI Valdespartera III, de Zaragoza, así como la firma del correspondiente contrato de obras, que saldrá ahora a licitación.

Este centro, que cuenta en la actualidad con más de 900 alumnos, está ubicado en la calle El Jeque Blanco y se puso en funcionamiento en 2018 con cuatro vías de educación infantil (12 unidades), comedor, sala de usos múltiples y patio. En 2019, finalizaron las obras de 12 unidades de Primaria y en septiembre de 2022 entrarán en funcionamiento otras 12 unidades más para este nivel de enseñanza, dejándose el interior de la planta tercera sin acondicionar.

Ahora, se trata de transformar el centro de un CPI de 12 unidades de infantil más 24 unidades de primaria en otro de 9 unidades de Infantil, 18 de Primaria más 16 de Secundaria, dado que en los tres últimos cursos escolares se ha consolidado como un centro de tres vías.

Para ello, se va a ampliar el aulario existente, desde la planta baja hasta la tercera. En planta baja se creará una nueva salida al patio, un nuevo acceso con comunicación directa a la calle El Mago de Oz y se ampliará el aparcamiento existente. Se dispondrá la biblioteca y espacio multiusos, la zona de dirección del ciclo de secundaria, conserjería y reprografía, además de varias aulas con la orientación hacia el patio.

En las plantas primera y segunda se distribuirán las aulas polivalentes y hacia el norte se dispondrán el laboratorio y el aula de tecnología. En la tercera, se concentrará la zona de profesorado, con varios departamentos didácticos y la sala de profesores. Esta planta se conecta con la zona ya ejecutada para el inicio de la obra de ampliación de secundaria, que consta de 3 aulas de 60 metros cuadrados cada una.

Con objeto de ampliar los metros cuadrados de patio, se urbanizará parte de la parcela contigua, separada de la actual parcela que ocupa el CPI Valdespartera III por una calle peatonal. Dentro de la ampliación del patio se construirá un gimnasio abierto.

El plazo de ejecución de los trabajos, una vez se adjudiquen, será de 12 meses. Mientras duren las obras de ampliación será necesario mantener las 5 aulas prefabricadas que se han instalado para el inicio de este curso en la zona del aparcamiento del centro educativo.

Asimismo, para el curso 26-27 será instalarán otras 5 aulas modulares, que se desmontarán cuando esté finalizada la infraestructura.