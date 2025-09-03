El Gobierno de Aragón aspira a comprar cerca 90 viviendas este año para realquilarlas a precios "asequibles"

La vivienda es el tema de la legislatura. Uno de tantos, sí, pero uno de los que más preocupa a los jóvenes que tienen dificultades para encontrar un alquiler medianamente moderado en Aragón. Lo de comprar es otra historia. El Gobierno de Aragón, como el resto de administraciones públicas, trabaja en incrementar el parque público de vivienda para, al menos, garantizar lo que ahora se conoce como "alquileres asequibles". Con ese objetivo, reservó para este año una partida de 10,2 millones destinada a adquirir un centenar de pisos. Un objetivo que ha reducido sus previsiones a 89 propiedades de las que, por ahora, se han firmado 12 compras.

Este proyecto forma parte del Programa 6 del Plan Estatal de Vivienda para adquirir viviendas de particulares y/o empresas e incorporarlas al parque de vivienda pública con un objetivo claro: destinarlas al alquiler asequible, aunque también pueden utilizarse para situaciones más excepcionales, como "atender a colectivos que se encuentran en una situación socioeconómica más comprometida" o de "urgencia", como las procedentes de desahucios "o la llegada de refugiados de otros países en situaciones de guerra u otras igualmente críticas".

Este programa no es nuevo, ya que se puso en marcha en 2022 con el Gobierno del socialista Javier Lambán. Por aquel entonces, se decidió destinar 21,3 millones entre 2022 y 2025 para la compra de viviendas, cuyo número se reajustó en agosto de 2024 - ya con el conservador Jorge Azcón-. Con la nueva orden, el PP preveía invertir en estos tres años algo más de 21 millones para adquirir y adecuar 8 residencias en 2023, 45 en 2024 y 100 en 2025.

La convocatoria se lanzó el 20 de enero de 2025 y acaba este 30 de septiembre. Hasta el momento se han comprado 12 viviendas y desde Suelo y Vivienda están valorando la adquisición de otras 77, en localidades como Puente La Reina o Sabiñánigo. El precio de venta está limitado y no puede superar los 1.950 euros por metro cuadrado, 350 más que antes de que se adecuará la orden en agosto de 2024. Un incremento que se puso en marcha para ampliar las posibilidades de adquisición. Según matizan desde el departamento que dirige Octavio López, algunos de estos inmuebles requieren de acondicionamiento, siempre que este no supere los 8.000 euros por vivienda.

Borja y Cariñena son dos municipios en los que la DGA ha adquirido nuevas residencias a través de este programa, donde próximamente se publicarán los anuncios para que se presenten interesados en alquilar las viviendas. El precio del alquiler viene fijado en la convocatoria y será de 7 euros por metro cuadrado, más lo que cueste el garaje y trastero, si disponen de ello.