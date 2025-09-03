El Gobierno de Aragón habilitará 100 nuevas plazas para atender a menores migrantes en los próximos meses

El Gobierno de Aragón está en condiciones de habilitar 100 nuevas plazas para acoger a menores migrantes "en los próximos meses" y dar respuesta así, al menos en parte, a la emergencia migratoria declarada por Canarias, Ceuta y Melilla en los últimos días, que marca el inicio del traslado de menores de sus instalaciones a las del resto de comunidades autónomas. Después de la comisión interministerial celebrada este martes, presidida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no trascendieron nuevas medidas ni información sobre el proceso de los traslados a las comunidades por los que, previsiblemente, llegarán 251 menores migrantes a Aragón.

Después de cinco meses recurriendo ante los tribunales todos los actos administrativos y jurídicos derivados del decreto del Gobierno de España que implica el reparto de menores no acompañados entre las comunidades que menor presión migratoria tienen y en función de su población, el Ejecutivo aragonés confirma finalmente que sí que estaría en disposición de atender, por ahora, a unos cien menores más. Así ha sido después de contactar con ayuntamientos, comarcas, provincias, entidades sociales, organizaciones religiosas e, incluso, particulares, con el objetivo de encontrar los recursos habitacionales apropiados que permitan acoger a estos menores más allá de los medios propios disponibles del Gobierno de Aragón.

Según confirman fuentes del Departamento de Bienestar Social y Familia del Ejecutivo aragonés, "se sigue trabajando" para ampliar estos recursos, pero avisan de que la búsqueda y localización de estas viviendas o centros está siendo "compleja" y avanza a un ritmo "lento".

441 plazas ordinarias, 300 más de las actuales

Sin embargo, la creación de esas 100 primeras nuevas plazas se queda todavía muy lejos del número de capacidad ordinaria que definió otro decreto del Gobierno central, que señalaba que Aragón, en función de su población y sus circunstancias sociales y económicas debería tener habilitadas 441 plazas, en lugar de las 105 actuales, con las que Aragón atiende a unas 180 personas por la "saturación" de los medios disponibles.

La tutela de los menores migrantes no acompañados corresponde a las comunidades autónomas y, en reiteradas ocasiones, desde el Gobierno aragonés que dirige el popular Jorge Azcón han incidido en que "cumplirán la ley", aunque han dejado claro por tierra, mar y aire que "no les gusta" esta normativa. Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez pactara con Junts este reparto el pasado mes de marzo, desde Aragón se ha recalcado que no tienen "ni los medios personales ni los recursos suficientes" para hacer frente a esta emergencia migratoria. Ahora, confirman que se están preparando para habilitar, al menos, un centenar de plazas más. La cifra, que ascendería a 204 plazas disponibles, está todavía lejos de las 441 plazas de atención ordinaria con que debería contar Aragón según los últimos cálculos del Gobierno central.

Fuentes de Bienestar Social señalan que en los últimos meses han trabajado para "localizar e identificar espacios susceptibles de dedicarse a alojar y atender a los menores no acompañados que llegarán a Aragón desde Canarias, a pesar de desconocer en qué fecha o cuántos de ellos lo harán finalmente". No han trasladado, por ahora, en qué municipios ni ubicaciones concretas se prevén habilitar las nuevas plazas, en un intento por proteger el interés del menor.

"En los próximos meses"

"Se ha contactado con ayuntamientos, comarcas y diputaciones provinciales; también ha habido contactos con entidades privadas, órdenes religiosas y particulares: el objetivo de todo esto ha sido crear un mínimo de 100 nuevas plazas para poder activarlas en los próximos meses", explican desde la consejería que dirige Carmen Susín. Asimismo, estas mismas fuentes confirman que, ante la falta de medios existente, la solicitud de ayuda se ha hecho extensiva a encontrar otras viviendas o centros en régimen de "alquiler o venta".

Uno de los objetivos del Ejecutivo aragonés, ante la posible llegada de unos 250 menores, según los cálculos del Ministerio de Infancia, es buscar alojamientos de pocas plazas en los que se permita un tratamiento y ofrecer atención más "individualizada". Pero insisten en que "se desconocen los perfiles de los menores que llegarán, cuándo y en qué número".