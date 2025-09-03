El homenaje de Correos a un plato típico de Aragón

La gastronomía de España es una de las apreciadas en el mundo entero por la riqueza y variedad que presentan las cocinas tradicionales de las diferentes comunidades. Un reconocimiento que ha llegado no solo de la mano de publicaciones especializadas como la revista culinaria TasteAtlas, que en 2022 situó a la cocina española como la tercera mejor del planeta, solo por detrás de la italiana y la griega -dejando de lado los sesgos propios de un ranking que se basa en las votaciones de sus lectores-, sino también de figuras mediáticas de los fogones como el chef Gordon Ramsey.

El mediático cocinero británico, conocido por el gran público por ofrecer el formato internacional que en España adaptó Alberto Chicote bajo el nombre de Pesadilla en la cocina, aseguró en la producción de Amazón Road Trip con Gordon, Gino y Fred, donde los tres cocineros recorren diferentes ciudades de distintos países conociendo las recetas tradicionales de cada sitio, que, para él, la comida española era "la mejor del mundo".

No es la única celebridad que ha sentido el flechazo por nuestra cocina. La actriz Charlize Theron reconoció en el show de David Letterman que sentía "verdadera pasión y amor por la comida española". Tanto que confesó entre risas que "podría casarse" con una croqueta.

El homenaje de Correos

Con ese reconocimiento más allá de nuestras fronteras es de perogrullo que de puertas para dentro también se ensalzara nuestros manjares. Esa es la finalidad de Correos con una serie especial para coleccionistas y amantes de la filatelia titulada España en 19 platos.

Hasta el momento, hay disponibles 14 sellos de los 19 que completan la serie, ya que faltan los corresponden a Asturias, Canarias, La Rioja, Ceuta y Melilla. Cada uno de los diseños está dedicado a un plato típico y reconocido de cada comunidad -o ciudad- autónoma para, además "descubrir algunas anécdotas de cada una de estas exquisiteces".

Sello de Correos dedicado al pollo al chilindrón de Aragón / Correos

A un precio que oscila entre los 4 y los 4'60 euros, están plasmados en los sellos el bacalao al pil pil del País Vasco, el cocido montañés de Cantabria, el lechazo de Castilla y León o el pulpo a feira de Galicia. También está representado Aragón con uno de sus platos típicos, el pollo al chilindrón, que, dicho sea de paso, es uno de los más caros de la serie y cuenta con la peor valoración por los usuarios que lo han comprado.

La "esencia" de la cocina aragonesa tradicional

Correos destaca la virtud de este plato en encapsular "muchas de las virtudes de la cocina del valle del Ebro", incluyendo La Rioja, Navarra y la propia Aragón, y que "rara vez" sale fuera de su región natal.

El pollo al chilindrón representa, a ojos de Correos, "la esencia de la cocina aragonesa tradicional" que, enumera, es "sencilla, austera y basada en productos de calidad de la huerta y el corral". La consolidación de este guiso hecho con pimientos tomates y cebolla como base se sitúa en Huesca durante la segunda mitad del siglo XIX y es típico en su capital durante el día de San Lorenzo en los menús de casas y restaurantes.