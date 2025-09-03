Las instituciones aragonesas, sobre el recorte de Ryanair: "Es una mala noticia"

"Decepción". Con esta palabra ha definido la portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, las noticias que confirman el recorte de Ryanair a la oferta de vuelos en el aeropuerto de Zaragoza y de buena parte de los aeródromos regionales, los de un menor tráfico aéreo. La vicepresidenta del Gobierno ha expresado que el Ejecutivo aragonés "va a seguir trabajando para impulsar la conectividad del aeropuerto" y ha calificado de "fracaso en las negociaciones" con Aena la decisión adoptada por la compañía low-cost.

"Todavía no conocemos los pormenores ni a qué vuelos va a afectar, pero supone una merma de los servicios que se prestan actualmente en el aeropuerto de Zaragoza. Recibimos esta noticia con cierta decepción. Estos vuelos responden a los acuerdos entre Ryanair y Aena, las causas parecen ser las discrepancias entre las tasas y nosotros trataremos de que se mantengan los vuelos", ha manifestado la también consejera de Economía del Ejecutivo regional.

Vaquero ha recordado que los vuelos desde el Aeropuerto de Zaragoza sirven para "formentar el turismo, el transporte, la cohesión y vertebración en un aeropuerto que es estratégico y esperemos que la falta de negociación del Ministerio de Transportes, y Aena, no perjudique la actividad del aeropuerto de Zaragoza y merme esa posibilidad de tener más vuelos".

Aunque desde el Ejecutivo que dirige Jorge Azcón recalcan que todavía "falta que se concrete esa información", han insistido en que su voluntad es siempre "tratar de incrementar la conectividad del Aeropuerto de Zaragoza, porque creemos que es clave". Asimismo, ha recalcado que el Gobierno de Aragón no tiene plenas competencias sobre el aeropuerto zaragozano, que depende de Aena, y ha contrapuesto la situación al "éxito de gestión" del aeropuerto de Teruel, que sí depende directamente del Gobierno autonómico.

Respecto a los objetivos que se marcaba en esta legislatura el Ejecutivo de conseguir que alguna compañía aérea instalase su base permanente en el aeródromo zaragozano, Vaquero ha insistido en que "no hay que dar nada por descartado" y que la base permanente sigue siendo un objetivo por el que luchar. "Aunque lamentamos esta noticia, vamos a seguir trabajando para incrementar esa conectividad, de la mano de Aena. Aunque sea con otras compañías", ha concluido la vicepresidenta.

Desde la capital aragonesa, la alcaldesa Natalia Chueca ha sido tajante: la decisión es "una mala noticia". Decisión que, por otro lado, le ha servido para volver a cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien culpa directamente por su "nefasta gestión" y su negativa a rebajar las tasas, argumento esgrimido por la compañía low cost para el recorte.

"Es muy mala noticia para Zaragoza que el Gobierno de España no haya tenido más sensibilidad con los aeropuertos territoriales y que haya aplicado una subida en las tasa de Aena, provocando esta reducción de la oferta", ha afirmado la regidora, que ha lamentado que el Ejecutivo de Sánchez no piense "en esa España que hay que equilibrar evitando que los focos estén siempre en las grandes capitales como Madrid y Barcelona o los núcleos turísticos". Según Chueca, al Gobierno nacional "le ha faltado sensibilidad" subiendo las tasas aeroportuarias y "haciendo que Zaragoza pierda frecuencias".

"Es un ejemplo más de cómo el Gobierno de España está desmantelando los servicios públicos esenciales", ha considerado Chueca, señalando igualmente el servicio ferroviario, con constantes averías y la supresión del Avlo, el servicio de bajo coste de Renfe.