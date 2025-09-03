¿Cuánta luz y agua van a consumir los centros de datos en Aragón?

La implantación de los centros de datos en Aragón provoca muchas dudas por el consumo intensivo de recursos y la afección al territorio que pueden provocar las nuevas instalaciones. Los autores del estudio que analiza el impacto económico de los mismos, presentado este miércoles en la Cámara de Comercio de Zaragoza, indican que son retos gestionables, pero exigen "anticipación y una gobernanza proactiva". Sin embargo, los colectivos sociales piden un control estricto de los mismos.

Según los cálculos de la fundación Basilio Paraíso, el impacto energético de los once enclaves de los centros de datos aragoneses podría llegar a duplicar el consumo eléctrico actual de Aragón, que ya produce casi el doble de la energía que consume y es una potencia exportadora de renovables.

Ante las dudas sobre la disponibilidad de esa energía, el estudio tranquiliza ante el consumo de agua, que en el escenario más exigente podría alcanzar los 14 hectómetros cúbicos anuales, una cifra que supone 23% del consumo de boca actual de Zaragoza. La entidad considera que es gestionable si se impulsa de forma decidida el uso de agua regenerada, estrategia que ya está en marcha y que es el estándar de sostenibilidad en el sector.

La demanda total proyectada cuando todos los centros estén a pleno rendimiento oscila entre 21,3 teravatios por hora al año (en un escenario prudente) y 27,9 TWh/año (escenario máximo). Según la fundación Basilio Paraíso este es "un impacto energético es muy importante para Aragón pero asumible en términos de capacidad propia". En este momento la comunidad produce actualmente casi el doble de la energía que consume (saldo neto positivo de +11,9 TWh) y es una potencia exportadora de renovables.

La Cámara de Comercio indican que en este momento del proceso Aragón tiene que lograr "asegurar la asignación administrativa de capacidad y disponibilidad real de red en el territorio". Según detallan en el informe, este proceso tiene tres fases encadenadas comenzando por la reserva de capacidad y permisos de acceso y conexión (la Secretaría de Estado de Energía convoca concursos de demanda en nudos saturados); luego se tiene que trabajar en la ejecución de infraestructuras de transporte y distribución por Redeia según planificación estatal; y finalmente garantizar el suministro operativo mediante comercializadoras o contratos de compra de energía a largo plazo renovables.

En este contexto, los proyectos que han recibido el visto bueno de las administraciones incluyen el compromiso de suministro energético 100% renovable mediante estos contratos de compra de energía a largo plazo y también el compromiso de generación propia, convirtiendo la masiva demanda en el principal catalizador para el despliegue de nueva capacidad de generación renovable en Aragón.

El informe indica que todo este proceso "transforma a Aragón de ser un gran exportador de energía renovable a ser un gran productor y autoconsumidor de energía renovable", consolidando su estatus de hub energético con anclaje de demanda industrial local de alto valor.

La otra gran preocupación ambiental está en el consumo de agua, que dependerá directamente de la tecnología de refrigeración empleada. Aunque se tiende a modelos más eficientes, la refrigeración de los centros de datos sigue requiriendo un suministro de agua garantizado, lo que implica actuaciones como nuevas conducciones desde la red general y, a menudo, la financiación por parte del promotor de mejoras en la red de abastecimiento municipal. Pero también se están encontrando con la reticencia de las comunidades de regantes a la hora de modificar las captaciones de agua agrícola, un punto de fricción con el territorio que recibe con dudas estas inversiones.