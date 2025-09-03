Miguel Tellado clausurará la Escuela de Verano Antonio Torres del PP

El PP Aragón celebra este jueves y viernes la XVI Escuela de Verano Antonio Torres, que tendrá lugar en el Seminario Diocesano de Tarazona bajo el título Europa en Tensión: Libertades, Transición y Justicia. Una tradicional cita para los populares aragoneses, en la que se abordan distintos temas de actualidad y se reciben las visitas de algunos de los más destacados dirigentes del partido a nivel nacional. Este año, su actual secretario general, Miguel Tellado, será el encargado de la clausura, y el presidente aragonés y líder del PP aragonés, Jorge Azcón, participará en la inauguración, e intervendrá en la clausura.

Los dirigentes populares Ana Alós y Eloy Suárez han sido los encargados de presentar la cita, en la que se abordarán debates claves de la actualidad, especialmente, sobre los "grandes desafíos políticos y sociales que afrontan España y Europa" y que en esta ocasión se desarrolla en colaboración con el grupo parlamentario Europeo del PP.

La secretaria general del PP-Aragón, Ana Alós, ha destacado la importancia de esta escuela en un momento de cambio en Europa y en España, "cuando es más importante que nunca la defensa de nuestras instituciones".

"Hablamos de temas que nos afectan a todos y lo hacemos desde la reflexión y el debate, para nosotros es muy importante que nuestros cargos públicos se formen, desde un pensamiento crítico. Se trata de escuchar a la sociedad, a los expertos, se trata de trabajar con rigor y seriedad para aportar soluciones a los problemas de nuestros ciudadanos", ha defendido Alós, secretaria general del PP Aragón.

Por su parte, el vicesecretario de Estudios y Programas del PP Aragón y coordinador de la Escuela, Eloy Suárez, ha afirmado que tras dieciséis ediciones, esta cita de los populares se ha convertido en un "referente". "Contamos con ponentes de enorme prestigio, de los que me gustaría destacar su independencia intelectual. Esto nos permite abordar los temas con profundidad y utilidad, que es de lo que se trata y es el objetivo claro de nuestra Escuela de Verano", ha defendido Suárez.

El también senador autonómico ha puesto el acento en la importancia de los temas que se van a abordar, desde los retos de la Inteligencia Artificial, la influencia de las redes sociales en los procesos electorales, hasta la "degeneración institucional que está sufriendo España" y la importancia de defender la libertad de prensa y nuestra democracia. "En España estamos sufriendo una degeneración institucional sin precedentes y eso debe cambiar. No nos jugamos los titulares, nos estamos jugando la libertad de prensa, entre otras cosas", ha asegurado.

Ana Alós y Eloy Suárez han presentado los actos de la Escuela de Verano del PP Antonio Torres. / PP ARAGÓN

El programa de la Escuela de Verano

La inauguración, prevista para el jueves a las 12.00 horas, estará presidida por el alcalde de Tarazona, Tono Jaray; el presidente provincial del PP- Zaragoza, Ramón Celma; y la vicesecretaria nacional de Coordinación Sectorial del PP y eurodiputada del Grupo PPE, Alma Ezcurra.

A continuación, se celebrará la primera mesa de debate sobre "Retos de la Inteligencia Artificial y la Administración", moderada por Fernando Ledesma, portavoz del grupo popular en las Cortes de Aragón, y que contará con las intervenciones de David Hurtado, director de Innovación de Microsoft España, Andrés Llombart, director general de CIRCE y la eurodiputada y miembro de la comisión de Industria, Investigación y Energía, Pilar del Castillo.

Por la tarde, a las 16.30 horas, la mesa estará centrada en "Libertad de prensa y democracia", moderada por el presidente de la DPH, Isaac Claver, con la participación de Miguel Ángel Liso, director editorial de medios del Grupo Henneo, Álvaro Nieto director de The Objective y la vicesecretaria nacional del PP, Alma Ezcurra.

La jornada del jueves concluirá a las 18.30 horas con el panel "Lo que las redes nos pueden hacer votar. Voto joven y voto femenino en España y Europa", moderada por Lucía Gargallo, concejal del Ayuntamiento de Teruel, con Estefanía Molina, periodista y politóloga, Gonzalo Adán, director de Sociométrica y Borja Giménez Larraz, eurodiputado y portavoz adjunto del PPE en la comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo.

El viernes la actividad se retomará a las 10.30 horas con la mesa "Degeneración institucional: qué sucede en España y en Europa", moderada por el senador autonómico y vicesecretario de Estudios y Programas del PP- Aragón, Eloy Suárez, y con las intervenciones de Carlos Vidal Prado, catedrático de Derecho Constitucional, Ignacio Astarloa, letrado mayor de las Cortes Generales (1988-1996) y Javier Zarzalejos, eurodiputado y presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo.

La clausura de esta XVI edición, a las 12.30 horas del viernes, correrá a cargo del secretario general nacional del PP, Miguel Tellado, y del presidente del PP Aragón y de la comunidad, Jorge Azcón.