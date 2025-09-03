Los municipios de Aragón que ya conviven con menores migrantes: "No ha sido fácil, pero al final ellos y nosotros nos hemos adaptado"

Mañana jueves se cumple un año de la llegada a Mora de Rubielos (Teruel) de 110 migrantes que recalaron en España después de travesías complejas, de la mano de la organización Accem, como respuesta a la última crisis migratoria en Canarias. Hace casi un lustro, Añón de Moncayo (Zaragoza) abrió sus puertas a un centro con una docena de plazas para menores migrantes. Y en Quicena (Huesca) hace un año que reside una treintena de estos jóvenes. Los tres municipios del medio rural aragonés comparten que ha sido una experiencia "difícil, pero positiva", en pleno debate sobre la llegada de otros 250 menores migrantes a la comunidad.

"Fácil no ha sido, pero al final nos hemos adaptado todos, ellos y nosotros", resume a este diario el alcalde de Añón de Moncayo, José María Vijuesca, que insiste en que la experiencia "ha sido costosa, pero también enriquecedora". En su pueblo, de apenas 200 habitantes, se implantó un centro con una docena de plazas para dar acogida a chavales menores de edad llegados de distintos países. Al principio, su integración no fue sencilla. Ahora, dice el alcalde, "son una parte más del pueblo".

En su experiencia, Vijuesca no oculta las dificultades, pero recuerda que afrontar este tipo de situaciones es "necesario" para el país y, recalca, "una oportunidad" para municipios como el suyo. "No ha sido fácil, y ahora está funcionando", explica. "Cuando hay problemas de convivencia se actúa", añade.

"No hay que olvidar que hablamos de adolescentes solos que han sufrido mucho para llegar hasta aquí. Cuando te cuentan sus historias, empatizas con ellos", reconoce. En este tiempo, algunos chavales han perdido el contacto con Añón y otros "se quedan". "Intentamos que participen en las actividades del pueblo y a alguno ya le decimos que es un añonero más", dice contento el alcalde. El día del gran incendio del Moncayo, en el verano de 2022, los chavales del centro se volcaron en ayudar a los vecinos y del trauma del fuego nació un acercamiento que se ha ido manteniendo.

Dos migrantes, en Mora de Rubielos, en una imagen de archivo. / LAURA MEDINA LACOMBA

"Mora de Rubielos demostró su empatía y dio un ejemplo brutal"

En Mora de Rubielos residen un centenar de migrantes, de la mano de Accem, desde hace un año. El alcalde del municipio turolense, Hugo Arquímedes, asegura que la experiencia "ha sido positiva en el día a día del municipio, porque se ha demostrado la empatía de los vecinos y el pueblo ha dado un ejemplo brutal".

Con algo más de 1.600 vecinos, "aumentar la población un 7% de golpe no fue sencillo", reconoce el alcalde, que señala problemas puntuales de "saturación de espacios públicos", pero que habla de una experiencia "enriquecedora en cualquier caso". La situación en Mora de Rubielos habla de un proceso de integración en el medio rural y al mismo tiempo de la llegada de mano de obra para una zona castigada por la despoblación. "Unas 40 personas se han colocado en empresas de los alrededores", explica, señalando que esta experiencia "difícil", en definitiva, tiene beneficios para ambas partes.

El hotel a las afueras de Quicena donde se alojan menores migrantes. / Jaime Galindo.

"No tenemos ninguna queja"

En las calles de Quicena a los migrantes ya se les conoce como "los del hotel" y los jóvenes migrantes suelen ser una presencia habitual, sobre todo en el polideportivo practicando deporte. "Al principio había vecinos que eran reacios, pero con el tiempo se ha visto que la convivencia es perfecta y que no hemos tenido ningún altercado", explica el alcalde de este municipio de la Hoya de Huesca, Rafael Blasco.

En la localidad existen 51 plazas para jóvenes de entre 18 y 30 años, gestionadas desde hace un año por la oenegé Apip-Acam. La convivencia se desarrolla en un hotel que se encuentra en las afueras del pueblo, de ahí el modo en el que los conocen los vecinos. En este tiempo, según Blasco, lo más complejo ha sido gestionar la seguridad de los desplazamientos de los jóvenes hasta Huesca, que suelen hacerla caminando o en bicicleta por el arcén de la carretera. Para evitar accidentes se han habilitado senderos y también se les han proporcionado chalecos reflectantes.

El consistorio ofreció en su día colaboración a la entidad y con financiación municipal se les facilitan clases de español. "No tenemos ninguna queja y todas las relaciones son buenas", asegura. Ante la llegada de los menores solicitantes de asilo procedentes de Canarias muestra un mensaje de tranquilidad a los lugares a los que sean trasladados. "Una vez que traten con los menores verán que no tienen ningún problema", explica.