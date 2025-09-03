Una nueva cacerolada contra el genocidio en Gaza reitera la solidaridad aragonesa con Palestina

Por séptima semana, una cacerolada ha protestado este miércoles en Zaragoza contra el genocidio en la franja de Gaza. El acto, convocado por la Casa Palestina en Aragón, ha reunido a más de un centenar de personas pidiendo el fin de la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas.

La protesta, que se suma a la celebrada este lunes por los periodistas de la comunidad, incide en que es necesario alzar la voz ante la "impunidad" de las agresiones militares contra la población. Bajo el lema Frente al genocidio: solidaridad los asistentes han denunciado la situación de acoso y de vulneración de los derechos humanos que se vive en los territorios ocupados y han repetido su llamamiento a las autoridades aragonesas para que realicen gestos visibles de protesta ante las políticas de agresión de Israel.

En el acto la cantante María Confusión ha interpretado una versión adaptada a la actual situación en Gaza de la canción de Quilapayún El pueblo unido jamás será vencido.

Desde octubre de 2023, más de 60.000 personas han muerto y más de 120.000 han resultado heridas, la mayoría mujeres y niños. Hospitales, escuelas y viviendas han quedado reducidas a ruinas, y toda una población está siendo sometida al hambre y a la expulsión forzada, según denuncian las organizaciones internacionales.