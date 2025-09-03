El nuevo concierto social para personas con discapacidad tendrá 197 millones de euros en Aragón

El Gobierno de Aragón ha autorizado un gasto plurianual de 197,2 millones de euros para financiar el nuevo concierto social de plazas destinadas a la atención de personas con discapacidad, de mayores dependientes con alteraciones graves de conducta y de personas en riesgo de exclusión en la comunidad, gestionado por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

El objetivo de es dar continuidad a los servicios que ya se venía prestando por parte del organismo autónomo, primero a través de un acuerdo marco y posteriormente mediante la figura del concierto social de 2019 hasta 2022, que fue prorrogado en dos ocasiones y contaba con 2.862 plazas. El nuevo concierto financia 2.992 plazas, 130 más que el anterior, y crea además nuevas tipologías dirigidas a personas con discapacidad que hasta el momento no estaban atendidas por el sistema público.

El gasto plurianual autorizado recoge una mejora económica del 25,43% -en concreto, 13,3 millones de euros más- respecto al gasto anual del concierto anterior, fijado en 52,3 millones, debido al mencionado incremento de plazas, al ajuste al alza del importe que paga la Administración a las entidades sociales que prestan los servicios -el denominado precio-plaza, que ha experimentado un aumento del 11,22% a comienzos de año y otro más reciente del 2%- y también por la actualización de los copagos por parte de los usuarios.

Dentro de las distintas modalidades de prestación de servicios al amparo del concierto, se encuentran la atención residencial, los centros ocupacionales y los centros de día.

Recursos

En ese ámbito residencial se engloban los recursos que sirven como domicilio permanente del usuario, en el que reciben atención continuada las 24 horas. Se trata de residencias, con un mínimo de 1.531 plazas, y viviendas de promoción de la autonomía personal, con un mínimo de 70 plazas.

Los centros ocupacionales, entendidos como recursos de atención intensiva en los que se fomenta la autonomía del usuario, cuentan con un mínimo de 945 plazas para personas con discapacidad intelectual moderada y leve. Por último, los centros de día disponen de un mínimo de 446 plazas destinadas a personas con diversas discapacidades.

La duración inicial del concierto será desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2028, con la posibilidad de sucesivas prórrogas anuales hasta completar un período de vigencia total de 10 años.

Podrán acceder a este concierto entidades privadas de iniciativa social sin ánimo de lucro que cumplan con los requisitos técnicos, incluida una experiencia mínima de 3 años en atención a personas con discapacidad, que acrediten solvencia económica y cuenten con seguros de responsabilidad civil y accidentes en vigor.

El concierto contará con una comisión de seguimiento a través de la que el IASS supervisará la atención prestada y el cumplimiento de las obligaciones por parte de las entidades, que podrán ser penalizadas en caso de infracción.