Nuevo recurso al decreto de menores migrantes: "Aragón no tiene capacidad"

Continúa el enfrentamiento entre el Gobierno de Aragón y el Gobienro de España en los tribunales a cuenta de la política migratoria. El Consejo de Gobierno celebrado este miércoles, el primero del nuevo curso político, ha servido para seguir marcando distancias y se ha hecho oficial el recurso que va a presentar el Gobierno de Aragón contra el decreto de capacidad ordinaria de las comunidades autónomas en la acogida de migrantes.

Así, según ha denunciado la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, el recurso se realiza porque "el reparto conculca principios como la igualdad, la solidaridad y este reparto se está haciendo de una forma totalmente forzosa, impuesta, sin tener en cuenta la capacidad que tienen las comunidades autónomas y poniendo en riesgo el bienestar de estos menores y tensando la capacidad de las comunidades autónomas para acoger en condiciones dignas".

Vaquero ha subrayado que el único interés que está "por encima de todo, incluso por encima del interés de los menores, es el de Pedro Sánchez por seguir en la Moncloa". Y ha insistido: "el Gobierno de España cae en una absoluta irresponsabilidad perjudicando el bienestar de estos menores".

La vicepresidenta ha declinado concretar las cifras que maneja el Ejecutivo aragonés para poder extender el número actual de plazas de acogida, que son 104 en Aragón, frente a las 441 que determina el decreto de capacidad ordinaria en función de la población y el número de menores ya acogidos, entre otros criterios. Según el departamento de Bienestar Social y Familia, la comunidad está en disposición de habilitar un centenar de plazas nuevas después de meses de trabajo con organizaciones sociales, religiosas, municipios, comarcas, provincias y particulares, según adelantó EL PERIÓDICO.

Pero Vaquero ha evitado referirse a cifras concretas y ha lamentado que desde el Departamento de Bienestar Social se está trabajando "mucho y a ciegas", ante la falta de información sobre las llegadas, el número de menores que pueden llegar, las fechas, sus perfiles o su edad.

"Aragón no tiene la capacidad de acoger en condiciones dignas a 251 menores. El Gobierno de España se está desatendiendo de la mayor crisis migratoria y ello genera graves problemas y tensiones de capacidad y Aragón no está libre de eso. Por eso recurrimos al amparo de los tribunales. Estamos a la espera de resolución, sin perjuicio de estar preparados para la llegada y de que debemos cumplir la ley", ha concluido la vicepresidenta.