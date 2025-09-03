Oferta de empleo en Aragón: Candanchú busca 110 trabajadores para multitud de puestos

Aunque todavía estamos dando los últimos coletazos al verano, las estaciones de esquí ya están preparando la temporada de invierno.

Candanchú está buscando 110 personas para la campaña de invierno de la estación de esquí para múltiples puestos distintos, muchos de ellos sin requisitos de formación específica.

"Estamos en busca de profesionales que deseen unirse a nuestro equipo en una variedad de puestos clave, entre ellos: 2do jefe de cocina, ayudante de camarero, ayudante de cocina, técnico eléctrico, pister, responsable de hostelería, técnico de mantenimiento, ayudante de marketing, conductor de remontes, control de accesos parking, maquinista, alquiler de material, administrativo de grupos y agencias, atención al cliente", dice la estación de esquí.

Candanchú anima a apuntarse cuanto antes en la bolsa de empleo. Puedes hacerlo a través de este enlace.

La estación ofrece servicio de autobús desde Jaca con parada en todos los pueblos del valle hasta llegar a Candanchú y además todos los empleados tendrán un forfait gratuito para esquiar en sus días libres.

Para apuntarte solamente tienes que entrar en la web habilitada para ello, seleccionar el puesto para el que te apuntas y rellenar un formulario en el que tendrás que poner tus datos personales y una breve descripción de por qué estás capacitado. Además, tendrás que adjuntar tu curriculum vitae.