Ontime abre en Zaragoza su mayor apuesta logística en Aragón tras una inversión de 20 millones de euros

Ontime, líder en logística y transporte en España, ha inaugurado oficialmente su nueva plataforma logística en Zaragoza tras una inversión de 20 millones de euros. El centro, que comenzó a construirse en diciembre de 2024, refuerza la red de distribución de la compañía y consolida a Zaragoza como uno de los principales hubs logísticos del país.

La puesta en marcha de la plataforma permitirá a Ontime duplicar su plantilla en Aragón, pasando de 150 a 300 empleados en los próximos dos años. Uno de los ejes clave del proyecto es la optimización de rutas, que permitirá reducir desplazamientos y pernoctaciones de los conductores, mejorando la conciliación entre la vida laboral y personal.

El nuevo complejo cuenta con dos naves que suman 22.000 metros cuadrados construidos sobre un terreno de 46.000 metros cuadrados. La primera, de 12.028 metros cuadrados, está destinada a distribución inmediata bajo el modelo de cross-docking, agilizando el transporte y reduciendo los tiempos de entrega sin necesidad de almacenaje. La segunda, de 10.711 metros cuadrados. está enfocada a almacenamiento y gestión de mercancías. Además, Ontime dispone de una tercera parcela de 9.000 metros cuadrados reservada para futuros desarrollos.

La apertura llega seis meses después del acto simbólico de presentación celebrado en marzo, en el que Ontime ya adelantó la relevancia de este proyecto dentro de su plan de expansión nacional. Durante este evento, Carlos Moreno, consejero delegado de Ontime, afirmó: “Esta plataforma nos permite duplicar nuestra capacidad en Aragón, mejorar la eficiencia operativa, reducir tiempos de distribución y, sobre todo, seguir ofreciendo un servicio de máxima calidad a nuestros clientes”.

En este proyecto, Ontime ha contado con la colaboración de EV Development Spain, promotor inmobiliario especializado en activos logísticos y comerciales, que ha participado en el desarrollo de las nuevas instalaciones.

Con esta apertura en Zaragoza, Ontime refuerza su liderazgo en distribución de gran consumo, logística farmacéutica y transporte a temperatura controlada, reafirmando su apuesta por la innovación y la expansión estratégica.